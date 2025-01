«Ήταν η κουλτούρα που το έκανε αποδεκτό, αλλά όταν κάθεσαι και κοιτάς πού βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με τότε, είναι πραγματικά συγκλονιστικό»

Καλεσμένη στο podcast «Breakdown», βρέθηκε η ηθοποιός Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ, γνωστή για τους ρόλους της στο «I Know what you did last summer» και στη σειρά «Ghost Whisperer». Στη συνέντευξή της, η ίδια έκανε μια αναδρομή στην καριέρα της και μίλησε για την τραυματική εμπειρία που είχε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με τα ανάρμοστα σχόλια που έκαναν οι άνθρωποι για το σώμα της.

«Υπήρχαν ενήλικες άνδρες που όταν ήμουν 16 ετών σχολίαζαν το στήθος μου ανοιχτά σε ένα talk show και ο κόσμος γελούσε με αυτό», δήλωσε αρχικά η Τζένιφερ Χιούιτ στο podcast. «Ήταν η κουλτούρα που το έκανε αποδεκτό, αλλά όταν κάθεσαι και κοιτάς πού βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με τότε, είναι πραγματικά συγκλονιστικό», συνέχισε. Όπως δήλωσε, όταν έφτασε στην ηλικία των 30, κοίταξε ξανά πίσω σε εκείνη την εποχή και σοκαρίστηκε. «Δεν το θυμάμαι καλά. Πραγματικά δεν το πήρα έτσι τότε, αλλά εκ των υστέρων ήταν περίεργο το ότι ήμουν κάτι σαν σεξουαλικό σύμβολο για τους ανθρώπους, πριν καν μάθω τι είναι αυτό».

Jennifer Love Hewitt: "Grown Men Talked To Me at 16 About My Breasts" After Hit Movie https://t.co/FztHRXNtX1 — The Hollywood Reporter (@THR) January 30, 2025

«Δεν ήξερα καν τι σημαίνει σέξι», είπε και συνέχισε: «Όταν βγήκε το I Know What You Did Last Summer, πολλοί έλεγαν "Ξέρω τι έκαναν τα στήθη σου το περασμένο καλοκαίρι"». «Όλοι γελούσαν, και έτσι γελούσα κι εγώ γιατί υποτίθεται ότι ήταν αστείο, έτσι νομίζω», υποστήριξε η Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ. Στη συνέχεια του podcast, η ηθοποιός τόνισε ότι δεν κατηγορεί κανέναν για όσα σχόλια έκανε τότε, γιατί η κουλτούρα της εποχής αποδεχόταν κάθε τι σχετικό με το body shaming ή κάθε σχόλιο σχετικό με το σώμα κάποιου.

«Τους επιτρεπόταν να πιστεύουν ότι αυτό ήταν σωστό, εγώ απαντούσα στις ερωτήσεις, γελούσα μαζί τους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί τους που το έκαναν. Αλλά όταν κάθεσαι και κοιτάς πού βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με τότε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό».

Αυτό, δεν σημαίνει πως όσα άκουγε δεν την επηρέασαν στην πορεία της ζωής της. «Εκείνη την εποχή, όλα φαίνονταν αθώα και διασκεδαστικά. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό, γιατί αν είχα προσπαθήσει να τα επεξεργαστώ νωρίτερα, ίσως με είχαν επηρεάσει. Ίσως αυτό συνέβη επειδή η μητέρα μου ήταν πάντα παρούσα και μου υπενθύμιζε την πραγματικότητα. Πήγαινα σε πρεμιέρες και μετά έπρεπε να γυρίσω σπίτι να καθαρίσω το δωμάτιό μου».