Ο Τζέισον Πρίστλεϊ μίλησε για την τελευταία του συνάντηση με τη Σάνεν Ντόχερτι πριν πεθάνει: "Δεν έδειχνε άρρωστη"

Ο Τζέισον Πρίστλεϊ, ο αγαπημένος "Μπράντον Γουάλς" από τη θρυλική σειρά Beverly Hills, 90210, μοιράστηκε μια βαθιά συγκινητική και προσωπική στιγμή για τη φιλία του με τη Σάνεν Ντόχερτι, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ίδια σειρά.

Παρά την πολυάριθμη μάχη της με τον καρκίνο, ο ηθοποιός αποκαλύπτει ότι η τελευταία τους συνάντηση, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, τον βρήκε να τη βλέπει σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς καμία ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Ήμουν μαζί της μόλις τέσσερις ή πέντε εβδομάδες πριν φύγει από τη ζωή, και δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», δήλωσε ο 55χρονος ηθοποιός στο περιοδικό People.

Παρά το γεγονός ότι οι αγαπημένοι της άνθρωποι γνώριζαν για τον αγώνα της, όταν η Σάνεν τελικά "έφυγε", ήταν ακόμα ένα μεγάλο σοκ για τον Τζέισον.

«Αν και όλοι γνωρίζαμε ότι αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε, όταν τελικά συνέβη, ήταν σοκ γιατί δεν έδειχνε άρρωστη. Ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου», είπε.

Η Σάνεν Ντόχερτι, που είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού το 2015, είχε εντυπωσιάσει τους γύρω της με τη δύναμη και το θάρρος της απέναντι στην αρρώστια της.

Jason Priestley describes final interaction with Shannen Doherty just weeks before her death: She put on a ‘brave face’ https://t.co/08DBAzB9Mz pic.twitter.com/pBqQWJdWbq

— Page Six (@PageSix) February 7, 2025