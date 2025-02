O Άντονι Μακί παραδέχεται πως η φήμη του αποτελεί εμπόδιο στην προσωπική ζωή του: "Πώς να εμπιστευτείς κάποιον;"

Δεν είσαι μόνος. Και ο Άντονι Μακί αντιμετωπίζει δυσκολίες στο flirting

Για τις δυσκολίες του dating, του flirting και γενικότερα των σχέσεων μίλησε ο Άντονι Μακί σε πρόσφατη συνέντευξή του, τονίζοντας πως το να είσαι διάσημος αποτελεί εμπόδιο στην προσωπική ζωή σου. Ο 46χρονος πρωταγωνιστής του Captain America εξήγησε, μιλώντας στο People, πως είναι δύσκολο να εμπιστευτείς κάποιον όταν είσαι διάσημος, διότι δεν γνωρίζεις τι ακριβώς θέλει από εσένα.

Μετά τον χωρισμό του από τη Σελέτα Τσάπιταλ το 2018, με την οποία απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά, ο Άντονι Μακί εισήλθε στο κλαμπ των εργένηδων. Μπορεί τα dating apps να γνωρίζουν μεγάλη άνθιση τα τελευταία χρόνια, ωστόσο ο ίδιος προτιμά να απέχει, υποστηρίζοντας πως έχει μεγαλώσει αρκετά για να «εκθέτει» τον εαυτό σου σε εφαρμογές γνωριμιών.

