Η Μέγκαν Μαρκλ απαντά στον χαρακτηρισμό "φρικτή" του Τραμπ με μια δημόσια επίδειξη αγάπης στον πρίγκιπα Χάρι

Τα φιλιά και οι αγκαλιές στις κερκίδες που έγιναν viral και ο συγκινητικός της λόγος, πριν τον καλέσει στο βήμα των Invictus Games

Η Μέγκαν Μαρκλ έδωσε τη δική της απάντηση στα αιχμηρά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ με έναν τρόπο που δεν πέρασε απαρατήρητος.

Λίγες ώρες αφότου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ την αποκάλεσε «φρικτή», η Δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκε στο πλευρό του πρίγκιπα Χάρι στο Βανκούβερ, κλέβοντας την παράσταση με μια γεμάτη πάθος επίδειξη αγάπης.

Κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που η 43χρονη δούκισσα φίλησε τον σύζυγό της, τον αγκάλιασε τρυφερά και έσκυψε για ένα ακόμα πιο παθιασμένο φιλί, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.

Η δημόσια εκδήλωση στοργής ήρθε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ανέφερε πως δεν σκοπεύει να απελάσει τον Χάρι από τις ΗΠΑ λόγω των νομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει με τη μετανάστευση.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να ρίξει… λάδι στη φωτιά, προσθέτοντας πως ο Χάρι έχει ήδη «αρκετά προβλήματα με τη γυναίκα του» και χαρακτηρίζοντάς την ως «φρικτή».

Η Μέγκαν Μαρκλ αντί να σχολιάσει ευθέως τις δηλώσεις του, φάνηκε να δίνει τη δική της απάντηση μέσα από τη γλώσσα του σώματος, όπως σας είιπαμε και πιο πάνω, κατά τη διάρκεια των Invictus Games, στα οποία συμμετέχουν βετεράνοι πολέμου, τραυματίες και άρρωστοι στρατιωτικοί και διαδραματίζονται στο Βανκούβερ και στο Γουίστλερ από τις 8 έως τις 16 Φεβρουαρίου.

What a beautiful welcome to the competitors and their loved ones at the Family and Friends Reception at the Nation's Home for #IG25!



It's tradition for all the Participating Nations to come together before the Opening Ceremony of the #InvictusGames and share a meal, laugh and…

— Invictus Games Foundation 💛🖤 (@WeAreInvictus) February 8, 2025