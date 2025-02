Έλον Μασκ: Η influencer και συγγραφέας, Άσλεϊ Σεντ Κλαιρ ισχυρίζεται ότι γέννησε μυστικά το 13ο παιδί του

Η αποκάλυψή της που άφησε άφωνο το κοινό των social media και η έμμεση απάντηση του δισεκατομμυριούχου

Η influencer και συγγραφέας, Άσλεϊ Σεντ Κλαιρ άφησε άφωνο το κοινό με την αποκάλυψή της: «Έχω ένα μωρό με τον Έλον Μασκ».

Σε μία ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter), ισχυρίστηκε ότι αυτό είναι το 13ο παιδί του δισεκατομμυριούχου, μια είδηση που σίγουρα κανείς δεν περίμενε.

Η Σεντ Κλαιρ εξήγησε ότι διατήρησε την εγκυμοσύνη κρυφή για να προστατεύσει την ασφάλεια του παιδιού τους, αλλά μετά τις πιέσεις των media, δεν μπορούσε να το κρατήσει άλλο.

Η influencer, που έχει προκαλέσει αμέτρητες αντιδράσεις με τις συντηρητικές της απόψεις, ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του μωρού της και να το αφήσουν ήσυχο.

Η ανάρτησή της ήταν συνοδευμένη από τη φράση, «Alea Iacta Est» – «Ο κύβος ερρίφθη», προκαλώντας ακόμα περισσότερη αναστάτωση στα social media.

«Πριν από πέντε μήνες, καλωσόρισα ένα νέο μωρό στον κόσμο. Ο Έλον Μασκ είναι ο πατέρας. Δεν το έχω αποκαλύψει προηγουμένως για να προστατεύσω το απόρρητο και την ασφάλεια του παιδιού μας, αλλά τις τελευταίες ημέρες έγινε σαφές ότι τα ταμπλόιντ μέσα ενημέρωσης σκοπεύουν να το κάνουν, ανεξάρτητα από τη ζημιά που θα προκαλέσει. Σκοπεύω να επιτρέψω στο παιδί μας να μεγαλώσει σε ένα φυσιολογικό και ασφαλές περιβάλλον. Για αυτόν τον λόγο, ζητώ από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του παιδιού μας και να απέχουν από παρεμβατικές αναφορές».

In all sincerity, appreciate the kind words. Wish I did not feel the need to make a statement. Kids should be off limits for journalists



Will be spending time with my family & logging off for a while.

— Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025