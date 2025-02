Ντέιβιντ Χάρμπορ: Σε σχέση με 27χρονο μοντέλο δύο μήνες μετά τον χωρισμό από τη Λίλι Άλεν - Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η τραγουδίστρια

Η τραγουδίστρια πιστεύει ότι η σχέση του μοντέλου με τον ηθοποιό ξεκίνησε πολύ πριν τον επίσημο χωρισμό τους

Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω του τον γάμο του με τη Λίλι Άλεν, καθώς πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι έχει νέα σύντροφο, η οποία είναι 22 χρόνια νεότερή του.

Ο 49χρονος ηθοποιός του «Stranger Things», σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, βρίσκεται σε σχέση με την Έλι Φάλον, ένα ανερχόμενο μοντέλο και ηθοποιό, την οποία γνώρισε στην Ατλάντα, όπου διαμένει λόγω των γυρισμάτων της πέμπτης σεζόν της σειράς.

Ο Χάρμπορ και η Φάλον φαίνεται πως είναι μαζί εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ το ζευγάρι πέρασε την Πρωτοχρονιά στην Ινδία.

Εκεί, ο ηθοποιός εθεάθη από θαυμαστές να συνοδεύεται από μια «μυστηριώδη γυναίκα», η οποία πλέον ταυτοποιήθηκε ως η 27χρονη σύντροφός του.

Lily Allen's husband David Harbour, 49, has a new model girlfriend 22 years his junior https://t.co/Y94ftZw2Er pic.twitter.com/j4a95nlJbk

— Daily Star (@dailystar) February 16, 2025