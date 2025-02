Η Χάλι Μπέρι κουράστηκε να είναι η μοναδική μαύρη ηθοποιός που έχει Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου - “Ελπίζω φέτος κάποια να σταθεί δίπλα μου”

Η Χάλι Μπέρι κέρδισε όσκαρ το 2022 για την ερμηνεία της στο «Monster’s Ball»

Η Χάλι Μπέρι αποτελεί τη μοναδική μαύρη ηθοποιό που έχει καταφέρει να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ για τον Α’ Γυναικείο Ρόλο. Φέτος, η ηθοποιός ελπίζει αυτό το δεδομένο να αλλάξει και μια ακόμα μαύρη γυναίκα να λάβει το πολυπόθητο βραβείο, ώστε να συμπεριληφθεί στη λίστα που ξεκίνησε εκείνη.

Σε συνέντευξή της στο podcast «What’s now», η ηθοποιός μοιράστηκε τη σκέψη της επί του θέματος, λέγοντας: «Ελπίζω φέτος κάποια να σταθεί δίπλα μου. Ελπίζω φέτος να συμβεί, γιατί έχω κουραστεί να βρίσκομαι μόνη μου σε αυτή τη θέση». Να θυμίσουμε πως η Χάλι Μπέρι κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 2022 για την ερμηνεία της στην ταινία «Monster’s Ball».

Halle Berry Is 'Tired' of Being the Only Black Best Actress Oscar Winner, Wants Someone to 'Stand Next to Me' This Year https://t.co/dYPsoyDD5S

— People (@people) February 25, 2025