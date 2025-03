Ηθοποιός από τη σειρά “Friends” αποκάλυψε πως το περιβάλλον στα γυρίσματα ήταν “τοξικό και ρατσιστικό”

Ο Στίβεν Παρκ έφτασε μέχρι και να στείλει επιστολή στο Σωματείο Ηθοποιών

Τη σειρά “Friends” την έχουμε αγαπήσει για πολλούς λόγους, κυρίως για τους έξι βασικούς πρωταγωνιστές. Όμως, ήταν πολλοί οι ηθοποιοί που έκαναν guest εμφάνιση κατά τη διάρκεια των σεζόν, οι οποίοι σίγουρα κάτι θα θυμούνται από τα γυρίσματα. Κάποιοι ωραίες στιγμές, ορισμένοι άλλοι άσχημες.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει ο Στίβεν Παρκ, που θα τον δεις και στην ταινία "Mickey 17", που προβάλλεται πλέον στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ο ηθοποιός, που εμφανίστηκε στα επεισόδια “The One With the Chicken Pox” και “The One With the Ultimate Fighting Champion”, της 2ης και 3ης σεζόν αντίστοιχα, μίλησε για τη σειρά στο podcast “Pod Meets World”. Έκανε λόγο για «τοξικό και ραστιστικό περιβάλλον», αναφερόμενος σε ένα περιστατικό: «Ο Τζέιμς Χονγκ ήταν ο ηθοποιός που ήταν επίσης στο επεισόδιο μαζί μου, και (ο βοηθός σκηνοθέτη) τον καλούσε στο πλατό και φώναζε “Πού στο διάολο είναι αυτός ο Ασιάτης; Φέρτε μου τον Ασιάτη!”».

Ο Στίβεν Παρκ εξήγησε πως δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο, αλλά ήταν κάτι συνηθισμένο στο Χόλιγουντ, το 1997. Ο ηθοποιός προσπάθησε να επικοινωνήσει με το Σωματείο Ηθοποιών (Screen Actors Guild), με έναν εκπρόσωπο να τον ενθαρρύνει να γράψει ένα άρθρο σαν επιστολή στους L.A. Times. Το έγραψε, το έστειλε, του πήραν συνέντευξη και τελικά δεν τη δημοσίευσαν ποτέ.

Τελικά, ο ηθοποιός έστειλε την επιστολή σε σημαντικούς ανθρώπους μέσω μιας λίστας email, με τον ίδιο να περιγράφει πως «έγινε viral πριν καν υπάρξει η λέξη “viral”». Ο Στίβεν Παρκ αναφέρθηκε και στην φυλετική διάσταση των περιστατικών που τον επηρέασαν συναισθηματικά. «Δεν ένιωθα καμία ελευθερία. Δεν ήξερα τι να κάνω, απλά αποφάσισα να τα παρατήσω. Είπα σε όλους, ‘Δεν θα ξαναπαίξω.’».

Φυσικά επέστρεψε στην υποκριτική και μετά τη σειρά “Friends εμφανίστηκε στα “Boy Meets World”, “Law & Order”, “The Venture Bros.” και “Mad About You”.