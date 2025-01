Ο Ντέιβιντ Σουίμερ “φωτίζει” τη σκληρή πλευρά της δημοσιότητας στα "Φιλαράκια": “Δεν είχαμε ιδιωτική ζωή, ήταν τρομακτικό”

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ μπορεί να βίωσε την απόλυτη επιτυχία ως «Ρος Γκέλερ» στα «Φιλαράκια», όμως κλήθηκε (και) να αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες και απαιτητικές καταστάσεις

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ έγραψε τη δική του ιστορία μέσα από τον ρόλο του «Ρος Γκέλερ» στα «Φιλαράκια», μια σειρά που ξεπέρασε κάθε προσδοκώμενη επιτυχία και εξακολουθεί να προβάλλεται παγκοσμίως μέχρι σήμερα. Μετά από δέκα σεζόν ατέλειωτου γέλιου και υπέροχων ιστοριών, το τελευταίο επεισόδιο προβλήθηκε τον Μάιο του 2004, δηλαδή 21 χρόνια πριν. Τόσο ο Ντέιβιντ Σουίμερ όσο και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές της σειράς, Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ και Μάθιου Πέρι - ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο του 2023 - αγαπήθηκαν από το κοινό και έγιναν πλουσιότεροι κατά πολλά εκατομμύρια δολάρια.

Με αφορμή την προώθηση της καινούργιας ταινίας του με τίτλο «Goosebumps: The Vanishing», ο Ντέιβιντ Σουίμερ παραχώρησε συνέντευξη στο «New York Post» και μίλησε για τον ρόλο που τον «σημάδεψε» στην καριέρα του, αλλά και την τεράστια επιτυχία που βίωσαν όλοι τότε με τα «Φιλαράκια». Όπως παραδέχτηκε, η απότομη, ξαφνική και συνεχόμενη δημοσιότητα τον είχαν τρομάξει, ενώ ο όρος «ιδιωτική ζωή» ήταν άγνωστος. «Το θέμα με το να είσαι δημόσιο πρόσωπο σε νεαρή ηλικία είναι, για μένα, ότι ήταν αρκετά τρομακτικό εκείνη την περίοδο της ζωής μου», είπε ο ηθοποιός.

Περιγράφοντας ένα μέρος των βιωμάτων του από εκείνη την περίοδο, που τα «Φιλαράκια» ήταν η πιο δημοφιλής σειρά παγκοσμίως, ο Ντέιβιντ Σουίμερ αναφέρθηκε και στην άλλη πλευρά της δημοσιότητας, την πιο σκληρή. «Όλους, με κάποιον τρόπο, συνεχώς μας ακολουθούσαν τρία ή τέσσερα αυτοκίνητα κάθε φορά. Όπου κι αν πηγαίναμε, δεν είχαμε πια ιδιωτική ζωή. Tο θέμα με το να είσαι δημόσιο πρόσωπο σε νεαρή ηλικία είναι, για μένα, ότι ήταν αρκετά τρομακτικό εκείνη την περίοδο της ζωής μου. Θα έδινα απλώς τη συμβουλή μου στον νεότερο εαυτό μου να απολαύσει αυτό το πράγμα λίγο περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

David Schwimmer says ‘Friends’ fame was ‘quite scary’: Cast ‘constantly followed by 3 or 4 cars’ https://t.co/JctTTSUujU pic.twitter.com/H0nOStoSgZ

— New York Post (@nypost) January 13, 2025