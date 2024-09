Ο Ντέιβιντ Σουίμερ αποκάλυψε το λόγο που η Ελίζαμπεθ Τέιλορ είχε χαρίσει στη μητέρα του ένα κολιέ της

Ο αγαπημένος Ρος από τα «Φιλαράκια» είχε την πρώτη του επαφή με το Χόλιγουντ πολύ πριν εμφανιστεί στη σειρά

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ, η αλλιώς ο Ρος, ένας από τους χαρακτήρες που ξεχωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα από την all time classic σειρα, τα «Φιλαράκια», είχε την πρώτη του επαφή με το Χόλιγουντ πολύ πριν εμφανιστεί στη μικρή οθόνη.

Πώς; Μα μέσω της μητέρας του, η οποία ήταν μεγαλοδικηγόρος και συνεργαζόταν με τους διασημότερους εκπροσώπους της Παραμυθούπολης, όταν εκείνοι δεν μπορούσαν να λύσουν τις υποθέσεις τους μόνοι τους και χρειάζονταν τη βοήθειά της στους αγώνες που έδιναν για να δικαιωθούν.

