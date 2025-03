Η Τέιλορ Σουίφτ είναι η πιο ακριβοπληρωμένη καλλιτέχνιδα στο Spotify. Το 2024, κέρδισε σχεδόν 80 εκατ. λίρες

Η Τέιλορ Σουίφτ “έσπασε” κάθε ρεκόρ, αφήνοντας πίσω της τον The Weeknd και την Αριάνα Γκράντε.

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέχει τον θρόνο της pop μουσικής παγκοσμίως και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά οι αριθμοί. Η 35χρονη τραγουδίστρια “έσπασε” ακόμα ένα ρεκόρ στην καριέρα της, αφού κατάφερε να κερδίσει από το Spotify σχεδόν 80 εκατομμύρια λίρες μόλις μέσα σε 12 μήνες. Ναι, ναι καλά διάβασες. Και αυτά είναι τα έσοδά της μόνο μέσα από μουσική πλατφόρμα και μόνο τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Τέιλορ Σουίφτ συγκέντρωσε 79,8 εκατομμύρια λίρες, αφήνοντας πολύ πίσω της δύο εξίσου επιτυχημένους καλλιτέχνες, τον The Weeknd και την Αριάνα Γκράντε. Συγκεκριμένα, ο πρώτος έβγαλε 39,8 εκατομμύρια λίρες, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον πίνακα, και ακολουθεί στην τρίτη θέση η Αριάνα Γκράντε με 30 εκατομμύρια λίρες. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Μπρούνο Μαρς, κερδίζοντας 25 εκατομμύρια λίρες.

Taylor Swift earns whopping eight figure sum from Spotify royalties as she becomes the streaming platform's highest earner over the last year https://t.co/3lqD6VyZlK

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 14, 2025