Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν στο πλευρό του Τζάστιν Μπαλντόνι: «Έκαναν το ίδιο και σε μένα»

Όσο εκτίει την ποινή του για σεξουαλικά εγκλήματα, ο Χάρβεϊ Γουάινστιν υπερασπίστηκε την Μπαλντόνι, τονίζοντας πως θα παρακολουθεί στενά τη νομική διαμάχη του με την Μπλέικ Λάιβλι

Ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, Χάρβεϊ Γουάινστιν, πήρε θέση στη νομική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι. Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του Page Six, o πρώην μεγιστάνας του κινηματογράφου του Χόλιγουντ, πιστεύει πως ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής του "It Ends With Us” στοχοποιήθηκε άδικα από τους New York Times, όπως ακριβώς συνέβη και στον ίδιο.

Υπενθυμίζουμε πως ο Τζάστιν Μπαλντόνι κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή παραβίαση ιδιωτικής ζωής κατά των New York Times, τον Ιανουάριο, υποστηρίζοντας πως το ειδησεογραφικό πρακτορείο βασίστηκε σε «επιλεγμένες» και τροποποιημένες επικοινωνίες, με λεπτομέρειες «απηλλαγμένες από το απαραίτητο πλαίσιο και σκόπιμα συνδυασμένες» για να «παραπλανήσουν», σε συγκεκριμένο άρθρο του. Πρόκειται για το "«We Can Bury Anyone»: Inside a Hollywood Smear Machine", το οποίο περιλάμβανε μερικά κείμενα από την ομάδα δημοσίων σχέσεων του ίδιου, που ισχυριζόταν πως θα μπορούσε να «θάψει οποιονδήποτε», συμπεριλαμβανομένης και της Μπλέικ Λάιβλι.

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν που εκτίει την ποινή του, ταυτίστηκε με αυτή τη κόντρα του Μπαλντόνι και του ειδησεογραφικού πρακτορείου και έτσι σε δήλωσή του ανέφερε πως «το να βλέπω τον Μπαλντόνι να παίρνει νομικά μέτρα κατά των δημοσιογράφων των New York Times, κατηγορώντας τους για διαστρέβλωση της αλήθειας, μου ξυπνάει μνήμες από το 2017 και όσα έγραφαν για μένα. Έκαναν το ίδιο πράγμα: επέλεξαν αυτό που ταίριαζε στην ιστορία τους και αγνόησαν τα γεγονότα που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την αφήγηση» και συνέχισε: «Θα έπρεπε να είχα σταθεί όρθιος και να πολεμήσω τότε. Θα έπρεπε να είχα το θάρρος να μιλήσω ενάντια στον τρόπο με τον οποίο διαστρεβλώθηκε η αλήθεια. Αυτή η αποτυχία εξακολουθεί να με στοιχειώνει».

Το 2017, οι NYT δημοσίευσαν μια καυστική έκθεση για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν, με πολλές γυναίκες να τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση. Η έρευνα είχε επικεφαλής τους Jodi Kantor, Megan Twohey και Ronan Farrow, η οποία βοήθησε στην έναρξη του κινήματος #MeToo, κερδίζοντας και το βραβείο Πούλιτζερ το 2018.

Η Danielle Rhoades, εκπρόσωπος των New York Times, μίλησε στο Page Six απαντώντας στη δήλωση του Χάρβεϊ Γουάινστιν το εξής: «Η ολοκληρωμένη έρευνά μας για τους ισχυρισμούς περί σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης εις βάρος του κ. Γουάινστιν, βασίστηκε σε συνεντεύξεις και έγγραφα. Τίποτα από αυτά δεν είναι αμφισβητήσιμο. Ο ίδιος αναγνώρισε στην ανάρμοστη συμπεριφορά του σε δήλωσή του, που δημοσιεύτηκε ολόκληρη στους Times. Έκτοτε έχει καταδικαστεί ποινικά για βιασμό και σεξουαλική επίθεση».