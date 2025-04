Η Τόρι Σπέλινγκ παραδέχτηκε πως η κόρη της την ώθησε να πάρει διαζύγιο από τον Ντιν ΜακΝτέρμοτ: “Ήταν χειρότερο να μας βλέπουν μαζί”

Η Τόρι Σπέλινγκ αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν με τον Ντιν ΜακΝτέρμοτ κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους εξαιτίας της συμπεριφοράς του.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, η Τόρι Σπέλινγκ και ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ πήραν την απόφαση να χωρίσουν, μετά από 18 χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι αντιμετώπιζε για καιρό προβλήματα, ωστόσο δίσταζε να προχωρήσει σε διαζύγιο, πιστεύοντας πως αυτό είναι το καλύτερο για τα παιδιά του. Τελικά, δεν ήταν και όταν η Τόρι Σπέλινγκ το συνειδητοποίησε, προέβη στις απαραίτητες κινήσεις.

Σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast της «Misspelling», η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως μια συζήτηση με την έφηβη κόρη της τη βοήθησε να αναθεωρήσει για όσα πίστευε και είχε κατά νου ως τότε. «Με ρώτησε: “Έχεις σκεφτεί ποτέ πώς θα ήταν να είσαι με κάποιον άλλον και όχι με τον μπαμπά, και να σου φέρεται σωστά;” Έφτασε στο σημείο να είναι χειρότερο για τα παιδιά να μας βλέπουν μαζί», παραδέχτηκε η Τόρι Σπέλινγκ.

Η πρωταγωνίστρια του «Beverly Hills 90210» ξεκαθάρισε πως η κόρη της αγαπούσε και αγαπάει τον πατέρα της, ωστόσο αυτή η τοξική κατάσταση που υπήρχε ανάμεσά τους είχε γίνει αντιληπτή ακόμα και από τα παιδιά. «Δεν μπορούσαμε πια να κρύβουμε τι συμβαίνει, τους καβγάδες. Ήταν εξαρτημένος, περνούσε πολλά, και μεγάλο μέρος το ξέσπαγε πάνω μου. Και εκείνη το έβλεπε», εξήγησε η ηθοποιός.

Η Τόρι Σπέλινγκ προσπαθούσε για πολλά χρόνια να βρει χώρο μέσα στο γάμο της και να μεγαλώσει δυνατά, υπεύθυνα και γεμάτα στόχους παιδιά, ωστόσο αυτή η συνεχόμενη ένταση που υπήρχε με τον πρώην σύζυγό της ήταν εξαντλητική. «Δεν μου άρεσε ο άνθρωπος που είχα γίνει. Προσπαθούσα να μεγαλώσω δυνατούς ανθρώπους και απλά υπέμενα και ζητούσα συνεχώς συγγνώμη», παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια του podcast της.

Tori Spelling admits daughter urged her to leave Dean McDermott and get ‘treated right’ https://t.co/wQpKxWe6mo pic.twitter.com/oniJLwHLOO

— Page Six (@PageSix) April 11, 2025