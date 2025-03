Η Τόρι Σπέλινγκ δεν πίνει ποτέ νερό. Ποτέ. Γιατί, έτσι απλά το μισεί

“Πώς ζω ακόμα, κανείς δεν ξέρει”, αναρωτήθηκε η ηθοποιός.

Η Τόρι Σπέλινγκ προέβη σε μια απροσδόκητη δήλωση, που μας προβλημάτισε και ίσως να προβληματίσει και εσένα. Η Αμερικανίδα ηθοποιός αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου του podcast της «MisSPELLING», ότι δεν πίνει ποτέ νερό. Ποτέ. Και πριν αρχίσεις να αναρωτιέσαι «πώς γίνεται αυτό;», η ίδια απαντά, αναφέροντας πως έχει γενικότερο πρόβλημα με τα υγρά. Ναι, καλά διάβασες.

Ένα ποσοστό του πληθυσμού έχει υδροφοβία, δηλαδή πρόκειται για μια διαταραχή που συνδέεται με τον υπερβολικό φόβο του νερού. Συνήθως, αυτός ο φόβος αφορά στη θάλασσα ή στις πισίνες, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις νερού. Η Τόρι Σπέλινγκ, βέβαια, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αφού - όπως διευκρίνισε - δεν φοβάται το νερό, απλά το μισεί.

Tori Spelling says that she is still gripped by an aversion to water that goes back to childhood. 'I'm like a cacti, like you just water me once in a while, and I somehow survive,' she jokes. https://t.co/MGRwdmixV4

