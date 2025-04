Τζένα Ορτέγκα: «Ως παιδί στη βιομηχανία του κινηματογράφου ήμουν people pleaser. Δεν ένιωθα ο εαυτός μου»

Πριν από την κυκλοφορία της ταινίας Hurry Up Tomorrow, η Τζένα Ορτέγκα μίλησε με τον The Weeknd για την ανάγκη της για δημιουργία και τη ζωή πριν από τη φήμη

Είναι μόλις 22 ετών αλλά ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ. Στον πρωτοποριακό της ρόλο ως Wednesday Addams στην επανεκτέλεση της σειράς The Addams Family του Netflix, που ονομάστηκε απλά Wednesday, η ερμηνεία της Τζένα Ορτέγκα με εκείνο το αυστηρό και ακλόνητο πρόσωπο, την έκανε ένα οικείο όνομα και ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Πιο πρόσφατα συνεργάστηκε με τον The Weeknd στο Hurry Up Tomorrow, ένα μουσικό ψυχολογικό θρίλερ. Αυτό είναι μόνο ένα μικρό κατόρθωμα στην καριέρα μιας νεαρής γυναίκας που νιώθει όλο και πιο άνετα ως μια από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες στον κινηματογράφο και εν δυνάμει σκηνοθέτης.

Πριν από την κυκλοφορία της ταινίας Hurry Up Tomorrow, η Τζένα Ορτέγκα μίλησε με τον The Weeknd για την ανάγκη της για δημιουργία και τη ζωή πριν από τη φήμη. Του είπε αρχικά ότι μεγάλωσε ως κάποια που δεν ήξερε πραγματικά τι ήταν το Χόλιγουντ. Δεν ήξερε πώς ήταν το Λος Άντζελες. «Δεν ήξερα τι χρειαζόταν για να γυρίσεις μια ταινία. Ήμουν παιδί, και μεγαλώνοντας σε αυτήν τη βιομηχανία, ήμουν σε μεγάλο βαθμό people pleaser. Δεν ένιωθα ο εαυτός μου. Ήμουν πολύ ανήσυχη όλη την ώρα. Ένιωθα σαν μαριονέτα», τόνισε μιλώντας για τα πρώτα βήματα της καριέρα της.

«Δεν είχα πραγματικά λόγο. Επίσης, ήμουν παιδί, οπότε οι άνθρωποι δεν θα με άκουγαν πάντα, πράγμα που είναι φυσιολογικό και κατανοητό. Αλλά και πάλι, ήταν πολύ ασφυκτικό για ένα νέο άτομο που ισορροπούσε σε τόσα πολλά. Απλά δεν μπόρεσα ποτέ να εξερευνήσω τη δική μου ταυτότητα. Όταν ενηλικιώθηκα άρχισα να κάνω πράγματα αυστηρά με βάση τις δικές μου αποφάσεις, και ίσως να μην άκουγα τι είχαν να πουν οι άλλοι […] Και τότε συνειδητοποίησα ότι ίσως έχω μια καλή κατανόηση του τι συμβαίνει», συνέχισε.

«Δεν είμαι σε καμία περίπτωση τέλεια. Πάντα μπορείς να μάθεις περισσότερα και πάντα μπορείς να κάνεις περισσότερα. Αλλά έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία που το κάνω αυτό».

«Οι άντρες μάλλον έχουν την πολυτέλεια να κάνουν λάθη, ενώ υποθέτω ότι οι νεότερες γυναίκες, που κάνουν τα ίδια λάθη, δεν θα έβρισκαν την πιο θερμή ανταπόκριση», πρόσθεσε ο Weeknd στη συνέντευξη, με την Τζένα Ορτέγκα να απαντάει: «Νομίζω ότι είναι γνωστό ότι οι γυναίκες έχουν μερικές φορές λίγο πιο δύσκολη θέση στη δημοσιότητα». «Είναι διαφορετικό για τον καθένα. Με τους μουσικούς, υποτίθεται ότι είναι περισσότερο ένα πορτρέτο του εαυτού τους και του ποιοι είναι, και εσείς εμπνέεστε από την προσωπική σας ζωή. Το ίδιο και οι ηθοποιοί, αλλά εμείς κρυβόμαστε πίσω από τους χαρακτήρες. Νομίζω ότι και με την ιδέα των διασημοτήτων, επίσης, βάζουμε τους ανθρώπους σε ένα τέτοιο βάθρο που νομίζω ότι το ευρύ κοινό τους ομαδοποιεί ως αυτή την ανώτερη ομάδα, σαν να υποτίθεται ότι όλοι έχουν αυτές τις υπερδυνάμεις ή κάτι τέτοιο, και αυτό είναι τόσο αδικαιολόγητο και δεν έχει κανένα νόημα», υποστήριξε.

Η ίδια έχει βρεθεί στο επίκεντρο μεγάλων έργων, σειρών και ταινιών σε τόσο νεαρή ηλικία. Θα ήταν λογικό να της λείπει, λοιπόν, η ανωνυμία. «Σίγουρα μου λείπει. Θέλω να πω, αυτό ήταν μόλις πριν από λίγα χρόνια. Είχα κάνει κάποιες σειρές και δούλευα στον κινηματογράφο, αλλά δεν ήταν μέχρι εκείνη τη σειρά (Wednesday) που απλά εκτοξεύτηκαν τα πάντα. Όσο ευγνώμων και αν είμαι, και ήταν ένας ονειρεμένος ρόλος, θα ήταν τόσο ωραίο να είχα λιγότερη πίεση. Λατρεύω τη δουλειά», σημείωσε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διαχειρίζεται πάντα το άγχος. «Κρατάω πολύ περισσότερη πίεση και βάρος στο σώμα μου από ό,τι είχα ποτέ, και νομίζω ότι είναι απλά η προσδοκία των πάντων».