Τζιλ Σομπούλ: Πέθανε η τραγουδίστρια του “I kissed a girl” από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι

Ήταν 66 χρονών.

Με μια δυσάρεστη είδηση ξεκινάει ο Μάιος, καθώς η τραγουδίστρια Τζιλ Σομπούλ “έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Η ερμηνεύτρια του «I kissed a girl» κι άλλων επιτυχημένων τραγουδιών άφησε την τελευταία πνοή της, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι στη Μινεάπολη, προκαλώντας θλίψη στους οικείους της και στους θαυμαστές της.

Το θλιβερό γεγονός επιβεβαίωσε ο μάνατζερ της Τζιλ Σομπούλ, Τζον Πόρτερ αποφεύγοντας να δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου και την ξαφνική πυρκαγιά. Ειδικότερα, έγραψε: «Η Τζιλ Σομπούλ ήταν μια δύναμη της φύσης και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της οποίας η μουσική είναι συνυφασμένη με την κουλτούρα μας. Περνούσα τόσο καλά δουλεύοντας μαζί της».

Jill Sobule, ‘I Kissed a Girl’ and ‘Supermodel’ singer, dies in house fire at 66 https://t.co/9iJQgZW9Aa pic.twitter.com/BOU2lQk166

— New York Post (@nypost) May 2, 2025