Κάνιε Γουέστ: 2 (μόλις) λεπτά διήρκησε η συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν - Αποχώρησε εκνευρισμένος από το πλάνο

Αν έπρεπε να χαρακτηρίσουμε με ένα επίθετο τη συνέντευξη που (δεν) έδωσε ο Κάνιε Γουέστ στον Πιρς Μόργκαν αυτό θα ήταν “επεισοδιακή”

Ο Κάνιε Γουέστ υποτίθεται ότι θα έδινε μια live συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν, ωστόσο αυτή η προσδοκία κατέληξε στο κενό - ενώ φαινομενικά ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Ο γνωστός παρουσιαστής συνδέθηκε σε live σύνδεση με τον ράπερ και τον streamer Sneako και πριν καλά - καλά αρχίσει τις ερωτήσεις, οι δύο άνδρες αποχώρησαν εκνευρισμένοι από το πλάνο.

Ο λόγος; Ο Πιρς Μόργκαν αναφέρθηκε στους followers του Κάνιε Γουέστ στο Twitter - το μέσο που χρησιμοποιεί για τις προκλητικές δηλώσεις του με αποτέλεσμα να σχολιάζεται συνεχώς για τις αναρτήσεις του - λέγοντας πως έχει 32 εκατομμύρια. Έλα, όμως, που εκείνη τη στιγμή ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί κατά περίπου ένα εκατομμύριο, δηλαδή είχε φτάσει στους 33,3 εκατομμύρια. Αυτό το «λαθάκι» του παρουσιαστή προκάλεσε τον εκνευρισμό του Κάνιε Γουέστ, ο οποίος είπε: «Δεν θα μου αφαιρέσεις πόντους από το π@@@ μου».

Στη συνέχεια, ο ράπερ αυτο-χαρακτηρίστηκε ως «δώρο», ενώ δε δίστασε να συγκρίνει τον εαυτό του με μυθικά πρόσωπα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, όπως ήταν ο Μάικλ Τζάκσον και ο Τζον Λένον. Όταν, Πιρς Μόργκαν επέμεινε στις ερωτήσεις, ώστε να συνεχιστεί η συνέντευξη, ο Κάνιε Γουέστ σηκώθηκε και έφυγε, λέγοντας: «Αυτό θα πάρεις για τώρα. Θα τα πούμε ξανά όταν μάθεις να μετράς».

Τότε, ο Πιρς Μόργκαν απηύθυνε τον λόγο στον streamer Sneako, ζητώντας του να μεταφέρει στον Κάνιε Γουέστ «ότι είναι δειλός, αντισημίτης και λάτρης του Χίτλερ». Ο δημοσιογράφος τον αποκάλεσε «μαλ@@@», ενώ σε σχετική ανάρτησή του έγραψε: «Όπως περίμενα, δεδομένων όσων είχα πει για τον ίδιο, δεν διήρκησε αρκετά ούτε πήγε καλά. Έφυγε σαν ένα μεγάλο μωρό πριν να τον ρωτήσω γιατί έγινε εραστής του Χίτλερ, φίλος των Ναζί και ένα αντισημιτικό καθίκι».

"Tell him from me he's a sniveling little coward and an antisemite and Hitler-worshipper."



Sneako walks away as Piers Morgan peppers him with questions about his friend Kanye "Ye" West.



📺 https://t.co/csPWWfPCZm@piersmorgan | @kanyewest | @sneako pic.twitter.com/WtU3HejDfE

