Μισέλ Γουίλιαμς: Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν με τον Ράιαν Γκόσλινγκ στα γυρίσματα του “Blue Valentine” - “Μάθαμε πώς να γινόμαστε ενοχλητικοί. Ήταν φρικτό”

Πίσω από την ταινία “Blue Valentine” κρύβεται μια ενδιαφέρουσα και απρόσμενη ιστορία μεταξύ των πρωταγωνιστών Ράιαν Γκόσλινγκ και Μισέλ Γουίλιαμς.

Την ταινία «Blue Valentine» σίγουρα τη γνωρίζεις, όσα βίωσαν οι πρωταγωνιστές, όμως, για να αποδώσουν στο μέγιστο τους ρόλους τους, ενδεχομένως να μην τα έχεις ακούσει. Πίσω στο 2010, κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες μία από τις πιο επιτυχημένες rom - drama ταινίες, με πρωταγωνιστές τον Ράιαν Γκόσλινγκ και τη Μισέλ Γουίλιαμς, η οποία περιγράφει την ιστορία ενός ερωτευμένου ζευγαριού που βλέπει τον γάμο του να διαλύεται μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Η ταινία παρουσιάζει κάθε πτυχή της σχέσης του, συγκινώντας το κοινό και αποσπώντας εγκωμιαστικά σχόλια από τους κριτικούς.

Η Μισέλ Γουίλιαμς, μιλώντας στο podcast «Armchair Expert», γύρισε τον χρόνο πίσω και αποκάλυψε το παρασκήνιο των γυρισμάτων του «Blue Valentine». Η ηθοποιός ανέφερε πως ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ντέρεκ Σιάνφρανς, προέτρεψε τους δύο ηθοποιούς να συμβιώσουν για δύο εβδομάδες - κάνοντας παύση από τα γυρίσματα - και να ζήσουν όσα περνούσαν - τουλάχιστον στο μυαλό του σκηνοθέτη - οι ήρωες που υποδύθηκαν. Έτσι, και έγινε. Στόχος αυτής της πρακτικής ήταν να βιώσουν την αποξένωση και να αποκτήσουν την εμπειρία ενός γάμου που ξεκινά με τις καλύτερες προδιαγραφές, δεν έχει, όμως, happy end.

Michelle Williams complains living with Ryan Gosling was ‘horrible’ when filming ‘Blue Valentine’ https://t.co/P8Wix4VZpI pic.twitter.com/Ca4pyzMIAU

— New York Post (@nypost) May 20, 2025