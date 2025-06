Διατηρεί όμως όλες τις υπόλοιπες καταγγελίες

Η Μπλέικ Λάιβλι απέσυρε τις καταγγελίες την καταγγελία για ψυχική οδύνση εις βάρος του Τζάστιν Μπαλντόνι, που υπέστη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us. Μια απόφαση που πάρθηκε αφότου η νομική ομάδα του ηθοποιού και σκηνοθέτη, ζήτησε να αποκτήσει πρόσβαση στους ιατρικούς της φακέλους από συνεδρίες ψυχοθεραπείας και άλλων εξετάσεων σχετικά με την ψυχική της κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα, η νομική ομάδα του Τζάστιν Μπαλντόνι κατέθεσε αίτηση προκειμένου η Μπλέικ Λάιβλι να υπογράψει έγγραφο που θα επέτρεπε την πρόσβαση στους ιατρικούς της φακέλους. Η ηθοποιός αρνήθηκε το αίτημα, αποσύροντας τελικά την καταγγελία για ψυχική οδύνη, διατηρώντας όμως εκείνες περί σεξουαλικής παρενόχλησης, εκφοβισμού, εκδικητικής συμπεριφοράς και ηθικής βλάβης.

Αναφορικά με το περιοδικό Variety, οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι, χαρακτήρισαν το αίτημα της αντίπαλης πλευράς «επικοινωνιακό κόλπο», ενώ ζητούν ταυτόχρονα να διατηρήσει το δικαίωμα να επαναφέρει τις καταγγελίες της σε άγνωστο χρόνο, είτε στο παρόν είτε σε άλλο δικαστήριο, αφού έχει λήξει η περίοδος εξερεύνησης στοιχείων.

Στο μεταξύ, η δικαστική διαμάχη των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Βέβαια, οι δυο τους θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι τον Μάρτιο του 2026, για να λύσουν τις διαφορές τους, αφού τότε προγγραματίστηκε η δίκη τους. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει υποβάλει με τη σειρά του αγωγή 400 εκατ. δολαρίων κατά της Λάιβλι και του Ρέινολντς, ενώ υποστήριξε πως χρησιμοποιήθηκε μέχρι και η φιλία της πρώτης με την Τέιλορ Σουίφτ για να πιέσει την παραγωγή, αλλά και να πάρει τον κόσμο με το μέρος της.