Δολοφονήθηκε ο ηθοποιός Τζόναθαν Τζος: Τον πυροβόλησαν στον δρόμο

Ήταν μόλις 59 χρονών και είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά κινουμένων σχεδίων «King of the Hill».

Ο Τζόναθαν Τζος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, μετά από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε στη μέση του δρόμου. Ο ηθοποιός βρισκόταν στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, όταν πυροβολήθηκε και, δυστυχώς, οι γιατροί δεν κατάφεραν να του σώσουν τη ζωή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο Τζόναθαν Τζος εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος στην άκρη ενός δρόμου και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν, δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

Όσον αφορά στον θύτη που εμπλέκεται στην υπόθεση, οι αρχές συνέλαβαν έναν 56 άνδρα, τον Άλβαρεζ Σεχάμ, ο οποίος εντοπίστηκε πως είχε διαφύγει από το συγκεκριμένο σημείο με όχημα τη στιγμή που υπολογίζεται ότι ο ηθοποιός έπεσε νεκρός. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Άλβαρεζ Σεχάμ ήταν γείτονας του Τζόναθαν Τζος. Ο ίδιος βρίσκεται υπό κράτηση και του έχει απαγγελθεί η κατηγορία για ανθρωποκτονία.

'King of the Hill' Voice Actor Jonathan Joss Dies at 59 After Being Fatally Shot by Neighbor https://t.co/8iBWAZQyZt

