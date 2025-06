Εάν δεν είναι έτσι οι φιλίες, δεν τις θέλουμε

Χθες πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα του Jurassic World Rebirth στο Λονδίνο, με τη Σκάρλετ Γιόχανσον και τον Τζόναθαν Μπέιλι να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Ναι, είναι πρωταγωνιστές θα σκεφτείς, οπότε τι πιο λογικό. Εμείς δεν μιλάμε μόνο για αυτό, ωστόσο. Οι δύο ηθοποιοί δεν πέρασαν απαρατήρητοι για διάφορους άλλους λόγους.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον αρχικά έκανε μια λαμπερή είσοδο στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, φορώντας ένα ροζ στράπλες φόρεμα Vivienne Westwood, το οποίο συνδύασε με διαμαντένια σκουλαρίκια και ασημένιες πλατφόρμες. Το μακιγιάζ της, φυσικά, ήταν επίσης on fleek. Αλλά ούτε αυτό μας απασχολεί τόσο. Ό,τι και να κάνει η Σκάρλετ είναι πάντα αφοπλιστική. Αυτό που μας καίει είναι το φιλί στο στόμα που αντάλλαξε με τον συμπρωταγωνιστή της, Τζόναθαν Μπέιλι. Εδώ και λίγες ώρες το βλέπουμε παντού στα social.

Οι συμπρωταγωνιστές εθεάθησαν να χαιρετιούνται, δίνοντας μια ζεστή αγκαλιά και ένα αξιολάτρευτο φιλί κατά την προβολή της ταινίας τους στον κινηματογράφο Odeon Luxe Leicester Square, του Λονδίνου. Μαζί τους ήταν οι, επίσης συμπρωταγωνιστές τους, Ρούπερτ Φρεντ και Μαχερσάλα Άλι, οι οποίοι ήταν χαμογελαστοί πόζαραν για φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί. Κάπου εδώ, βέβαια, θα σου πούμε ότι αυτό το φιλί μεταξύ των ηθοποιών δεν πρέπει να «διαβαστεί» με ερωτικό τρόπο. Εξάλλου, η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι παντρεμένη με τον Κόλιν Τζοστ από το 2020. «Είναι ένας πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σπουδαίος τύπος», είχε πει σε συνέντευξή της πριν καιρό. «Είμαι εξαιρετικά τυχερή». Δες το σαν besties goals.

if i’m jonathan bailey's co-star and i don’t get a kiss then i don’t want it pic.twitter.com/10eeKv3QzD

— lady bird (@gyllenhaus) June 17, 2025