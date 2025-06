Στο Άγιο Όρος ο Μελ Γκίμπσον: Θα φιλοξενηθεί στη Μονή Χιλανδαρίου

Στην Ελλάδα βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Μελ Γκίμπσον και, χθες (27/6), επισκέφτηκε το Άγιο Όρος, όπου θα παραμείνει για μερικές ημέρες.

Οι αστέρες του Χόλιγουντ είθισται να επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι την Ελλάδα για λόγους διασκέδασης, χαλάρωσης και αναψυχής με θέα τα ελληνικά νησιά. Ο Μελ Γκίμπσον φαίνεται πως αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την κατηγορία, διότι αποφάσισε να ταξιδέψει μέχρι τη χώρα μας, ώστε να επισκεφτεί το Άγιο Όρος.

Ο επιτυχημένος Αυστραλός ηθοποιός και σκηνοθέτης βρέθηκε στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, με σκοπό να περάσει μερικές ημέρες ουσιαστικής ηρεμίας και πνευματικής αναζήτησης κοντά στους μοναχούς που ζουν εκεί. Η ιστορική μονή, που είναι γνωστής ως Σέρβικο Μοναστήρι, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του Χριστιανισμού, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαθιά σύνδεση του Μελ Γκίμπσον με τη θρησκεία.

«Ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δυνατή σύνδεση με τον Θεό, πουθενά, όσο εδώ», ανέφερε ο ηθοποιός κατά την άφιξή του στο Άγιο Όρος - το οποίο έχει επισκεφτεί και στο παρελθόν. Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψή του στην Ιερά Μονή, αφού ο ίδιος προτιμάει να κρατάει χαμηλό προφίλ.

Mel Gibson arrived today at the Holy Monastery Hilandar, where he will stay for the next few days.



"I have never felt such a strong connection with God anywhere as here" said the Hollywood actor. pic.twitter.com/KjDP3raFsP

— Orthodox Ethos (@OrthodoxEthos) June 27, 2025