Μία δύσκολη απόφαση, αλλά η μητέρα του Tupac σεβάστηκε απλά την επιθυμία του

Ο Σουτζ Νάιτ ήταν κάποτε CEO της Death Row Records, αλλά αυτός ο τίτλος δεν του ανήκει πλέον. Σήμερα, βρίσκεται στο σωφρονιστικό ίδρυμα Richard J. Donovan της Καλιφόρνια, για πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου με εγκατάλειψη. Στα 60 του, μετράει πολλές στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες - μία εξ αυτών είναι και η δολοφονία του Tupac και το πώς η μητέρα του αδικοχαμένου ράπερ, Αφένι Σακούρ, βοήθησε τον γιο της να πεθάνει εκείνο το μοιραίο βράδυ του 1996.

Μιλώντας στο περιοδικό People, ο Σουτζ Νάιτ μοιράστηκε λεπτομέρειες από τα όσα έζησε πριν και μετά τους πυροβολισμούς στος Λας Βέγκας, όταν ο ίδιος και ο Tupac βρίσκονταν στο αυτοκίνητο, σταματημένοι σε ένα φανάρι. Αμέσως μεταφέρθηκαν στο κοντικό Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο, όπου διαπιστώθηκε πως οι τραυματισμοί του ράπερ ήταν πολύ σοβαροί. Υπήρχε η ελπίδα όμως ότι θα τα κατάφερνε. Οι γιατροί πραγματοποίησαν δύο επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης ενός πνεύμονα.

Getty Images / mark peterson

Ο Νάιτ θυμήθηκε που κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, ο Tupac ζήτησε «ένα blunt» (τσιγάρο με μαριχουάνα) και στη συνέχεια αστειεύτηκε λέγοντας «φέρε μου δύο blunts». Ανέφερε, επίσης, πως του είπε «Σκότωσέ με. Πυροβόλησέ με», και του εξέφρασε το ενδιαφέρον να καταγράψει μία διαθήκη και ένα αποχαιρετιστήριο μουσικό κομμάτι από το νοσοκομείο.

Όσο ο Tupac έχανε και ανακτούσε τις αισθήσεις του, ικέτεψε από τη μητέρα του να τον βοηθήσει να πεθάνει. Όπως έγραψε το περιοδικό, ο Νάιτ περιέγραψε την πράξη «καταστροφική, αλλά λυτρωτική», εξηγώντας πως η Αφένι, που πέθανε το 2016 από ανακοπή, προσπάθησε απλά να εκπληρώσει την επιθυμία του. «Του έδωσε χάπια» εκείνην την ημέρα που πέθανε, στις 13 Σεπτεμβρίου, «σεβόμενη την επιθυμία του».

Η διαδικασία που ακολούθησε ήταν πολύ γρήγορη. Η Αφένι ήθελε να αποτεφρωθεί ο γιος της, χωρίς καμία καθυστέρηση. Ο Νάιτ ισχυρίστηκε πως πλήρωσε ένα εκατομμύριο σε μετρητά για να συμβεί αυτό. Μέχρι το βράδυ, ο στενός κύκλος του Tupac συγκεντρώθηκε για να τον τιμήσει με τον κατάλληλο τρόπο.

Σημειώνεται πως η ζωή του Tupac με την Αφένι, αποτυπώθηκε στην ταινία του 2017, All Eyez on Me - διόλου τυχαίος τίτλος, αφού έτσι ονομάστηκε και το άλμπουμ του ράπερ. Ακολούθησε ακόμη ένα το 2023, το Dear Mama, ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, αλλά και τη σχέση του με τη μητέρα του.