Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πρότεινε στον κόσμο να βγάζει φωτογραφίες τρανς γυναίκες σε τουαλέτες και να τις δημοσιεύει στο διαδίκτυο

Ας της πει κάποιος πως αυτό λέγεται παρενόχληση

Η «σιχαμένη loser» επέστρεψε με τις τραγικές αποψούλες της για τα δικαιώματα των τρανς γυναικών. Μιλάμε για την Τζ.Κ. Ρόουλινγκ η οποία πριν καιρό είχε πανηγυρίσει για την απόφαση των δικαστών για τις τρανς γυναίκες, οι οποίες πλέον δεν αναγνωρίζονται νομικά ως γυναίκες.

Τώρα, η Τζ.Κ. Ρόουλινγκ έκανε το σχόλιο στο X/Twitter, αφού ρωτήθηκε πώς «σχεδιάζει να αστυνομεύει τις δημόσιες τουαλέτες». Το ερώτημα προέκυψε αφότου πολλοί οργανισμοί, φορείς και υπηρεσίες έχουν ενημερώσει τις πολιτικές τους, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις για άτομα του ίδιου φύλου, όπως οι τουαλέτες, να μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο από άτομα του αντίστοιχου «βιολογικού» φύλου, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για το φύλο τον Απρίλιο και τις επακόλουθες προσωρινές οδηγίες που εξέδωσε η Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (EHRC).

Quite easily, really. Decent men will stay out, as they always have, so we can assume all who don't are a threat, given their disregard for women's and girls' safety, privacy and dignity. Photographing, reporting and disseminating such men's images online will be a piece of cake. pic.twitter.com/3qm4eJ3Hgk

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 21, 2025