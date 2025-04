Πέδρο Πασκάλ για Τζ.Κ. Ρόουλινγκ μετά την ανάρτησή της για τις τρανς γυναίκες: «Έχει συμπεριφορά μιας σιχαμένης loser»

Η Ρόουλινγκ «πανηγύρισε» με μία φωτογραφία της, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, με την οποία οι τρανς γυναίκες δεν αναγνωρίζονται νομικά ως γυναίκες

Μετά την εμφάνισή του στην πρεμιέρα του “Tunderbolts” στο Λονδίνο, φορώντας το viral t-shirt “Protect the Dolls” στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις τρανς γυναίκες, ο Πέδρο Πασκάλ αναφέρθηκε στην Τζ.Κ. Ρόουλινγκ, χαρακτηρίζοντάς «σιχαμένη loser». Αφορμή στάθηκε η πανηγυρική αντίδραση της συγγραφέως, στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, με την οποία οι τρανς γυναίκες δεν αναγνωρίζονται νομικά ως γυναίκες.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς “The Last of Us”, έκανε το εν λόγω σχόλιο στην ανάρτηση του ακτιβιστή Tariq Ra’ouf, ο οποίος κάλεσε τους ακόλουθούς του σε μποϊκοτάζ οποιουδήποτε έργου σχετίζεται με τον κόσμο του Χάρι Πότερ, εξαιτίας της στάσης της Ρόουλινγκ. «Μη δείτε τη σειρά. Μην πάτε στην Universal. Μην αγοράσετε ποτέ ούτε ένα πράγμα του Χάρι Πότερ. Ήρθε η ώρα να πούμε σε αυτές τις εταιρείες ότι η τρανσφοβία χάνει χρήματα. Έχει γίνει η αποστολή μας ως ευρύ κοινό να βεβαιωθούμε ότι κάθε πράγμα που σχετίζεται με τον Χάρι Πότερ αποτυγχάνει, επειδή αυτά τα απαίσια αηδιαστικά σ@@@α έχουν συνέπειες».

Για την ακρίβεια, αυτό που πυροδότησε τα λόγια του ακτιβιστή, ήταν η ανάρτηση της συγγραφέως στο Χ, με την ίδια να ποζάρει στο γιοτ της, καπνίζοντας πούρο και κρατώντας ένα ποτό, γράφοντας στη λεζάντα:«Λατρεύω όταν ένα σχέδιο πετυχαίνει», αναφερόμενη στην απόφαση των πέντε δικαστών για τις τρανς γυναίκες.

I love it when a plan comes together.#SupremeCourt #WomensRights pic.twitter.com/agOkWmhPgb

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 16, 2025