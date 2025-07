Η Τζένιφερ Άνιστον φημολογείται πως έχει σχέση με διάσημο υπνοθεραπευτή - Τους “τσάκωσε” ο φωτογραφικός φακός στη Μαγιόρκα

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν έχει επιβεβαιώσει τις φήμες

Η προσωπική ζωή της Τζένιφερ Άνιστον αποτελούσε (και αποτελεί) πάντα πρώτη είδηση για τον Τύπο. Έτσι συνέβη και τώρα, αφού φημολογείται πως η ηθοποιός είναι σε σχέση με τον Τζιμ Κέρτις. Αυτή η εξέλιξη έρχεται αφού πρόσφατα τα δημοσιεύματα έγραφαν για πιθανό ειδύλλιο με τον Πέδρο Πασκάλ, μετά την κοινή τους έξοδο τον Μάρτιο. Βέβαια, ο ηθοποιός του The Last of Us, διέψευσε την οποιαδήποτε ερωτική σχέση.

Η Τζένιφερ Άνιστον, που όπως έγινε γνωστό θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά του Apple Tv, «I’m Glad My Mom Died», εθεάθη μαζί με τον Τζιμ Κέρτις, που εργάζεται ως life coach, στη Μαγιόρκα. Όπως έγραψε η Daily Mail, οι δυο τους έφτασαν εκεί με ιδιωτικό αεροπλάνο και μαζί τους ήταν ο Τζέισον Μπέιτμαν και η σύζυγός του, Αμάντα Άνκα.

Jennifer Aniston sparks romance rumors with handsome hypnotist as they vacation together in Mallorca https://t.co/mKWeCmIQJv — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 8, 2025

Ο Τζιμ Κέρτις δημοσιεύει συχνά στον λογαριασμό του στο Instagram, εμπνευσμένα αποφθέγματα με στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να απελευθερωθούν από το παρελθόν και να μπορέσουν να βρουν την αγάπη. Προφανώς καμία δήλωση δεν έχει γίνει για επιβεβαίωση ή διαψεύση από την μεριά της Τζένιφερ Άνιστον.

Να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται δημόσια, αφού ο φωτογραφικός φακός τους είχε εντοπίσει σε ξενοδοχείο στη Βόρεια Καλιφόρνια.