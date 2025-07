Ο Κάνιε Γουέστ αρνείται κάθε κατηγορία για σεξουαλική επίθεση - “Παντελώς αβάσιμοι ισχυρισμοί”

«Διάλεξε να επιτεθεί στον μόνο ράπερ που απεχθάνεται τη βία, δεν έχει συλληφθεί ποτέ και δεν διαθέτει ούτε όπλο»

Ο Κάνιε Γουέστ κατηγορείται από τη Λόρεν Πισκιότα για μια σειρά από σεξουαλικά εγκλήματα, τα οποία περιγράφει στη νέα αγωγή που κατέθεσε στο δικαστήριο εις βάρος του ράπερ. Η πρώην βοηθός του τον καταγγέλλει για σεξουαλική κακοποίηση, σωματεμπορία και βία, αναφέροντας συγκεκριμένα σοκαριστικά περιστατικά, που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Από την πλευρά του, ο Κάνιε Γουέστ αρνείται κάθε κατηγορία για σεξουαλική επίθεση, διαψεύδοντας τα λεγόμενα της Λόρεν Πισκιότα. Ο μουσικός υποστηρίζει πως οι ισχυρισμοί της αποτελούν προϊόν φαντασίας και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά η τέταρτη, που η Λορέν Πισκιότα καταθέτει αγωγή στο δικαστήριο, προσπαθώντας να αποδείξει την αλήθεια της.

