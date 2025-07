«Δεν αναγνωρίζω τον χρόνο»: Η Μαράια Κάρεϊ αρνείται να αποδεχθεί ότι μεγαλώνει

Η Μαράια Κάρεϊ δεν διαχειρίζεται το γεγονός ότι μεγαλώνει, γιατί δεν μεγαλώνει. Facts

Ο χρόνος δεν υπάρχει για τη Μαράια Κάρεϊ. Γι’ αυτό και δεν γιορτάζει τα γενέθλιά της. Γι’ αυτό και πιστεύει πως δεν γερνάει, βασικά δεν το επιτρέπει.

Η «βασίλισσα» των Χριστουγέννων έχει μιλήσει ξανά για τη σχέση της με τη γήρανση. Αυτήν τη φορά, σε συνέντευξή της για τη βρετανική έκδοση του περιοδικού Harper’s Bazaar, η ερμηνεύτρια εκμυστηρεύτηκε πως έχει γράψει ένα τραγούδι για τη σχέση της με αυτό, εν μέσω του επερχόμενου άλμπουμ της Here For It All. Όταν τη ρώτησαν πώς διαχειρίζεται το γεγονός ότι μεγαλώνει, η Μαράια Κάρεϊ απάντησε ότι δεν το διαχειρίζεται, γιατί δεν μεγαλώνει. Facts. «Δεν το επιτρέπω - απλά δεν συμβαίνει. Δεν ξέρω τι είναι ο χρόνος. Δεν ξέρω τι είναι οι αριθμοί. Δεν αναγνωρίζω τον χρόνο, έχω ένα νέο τραγούδι που ξεκινάει με αυτήν τη γραμμή», είπε αρχικά στη συνέντευξή της.

Μιλώντας στο Harper's Bazaar, η ίδια αναφέρθηκε επίσης στην προσωπικότητά της και στη φήμη που υπάρχει γύρω από το όνομά της, εκείνης της «ντίβας». «Είναι μέρος της δουλειάς μου. Ποιο είναι το νόημα του να κάνω αυτό που κάνω; Απλά σηκώνομαι, ντύνομαι και βγαίνω έξω. Αν δεν θέλω να με δουν, θα μείνω σπίτι», είπε ενώ πόζαρε πανέμορφη για τη φωτογράφιση στο περιοδικό.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής, η Μαράια Κάρεϊ μίλησε για την αναδρομή στη ζωή της κατά τη διάρκεια της συγγραφής των «απαιτητικών αλλά θεραπευτικών» απομνημονευμάτων της. «Ήξερα ότι επρόκειτο να φέρει στο μυαλό μου άσχημες αναμνήσεις που δεν ήθελα να ξαναζήσω. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ξυπνούσα και ήμουν κάπως φρικαρισμένη. Επειδή αυτή είμαι εγώ και τα πέρασα αυτά», σημείωσε. Η επιρροή της μητέρα της στην καριέρα της, ήταν επίσης κάτι το οποίο δεν μπορούσε να προσπεράσει. «Δεν είχαμε πάντα την καλύτερη σχέση στον κόσμο, αλλά ορισμένα πράγματα που έλεγε ή έκανε είχαν απήχηση σε μένα ως παιδί. Κάποτε μου είπε: "Μην λες αν θα τα καταφέρω, πες πότε θα τα καταφέρω". Αυτό μου έμεινε και δεν το έβαλα ποτέ κάτω».