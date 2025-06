Η Μαράια Κάρεϊ ζει σε έναν κόσμο χωρίς χρόνο και δεν γιορτάζει τα γενέθλιά της. Καλή Τρίτη και σε εσένα

Η Μαράια Κάρεϊ έχει υιοθετήσει μια δική της κοσμοθεωρία και για να είμαστε ειλικρινείς μας συμφέρει κιόλας.

Για κάποιους, η ημέρα των γενεθλίων τους αποτελεί μια ημέρα χαράς και ευγνωμοσύνης. Για άλλους, πάλι, είναι μια ημέρα συνειδητοποίησης και ίσως άγχους για τα χρόνια που περνούν. Η Μαράια Κάρεϊ δημιούργησε μια τρίτη κατηγορία, την οποία απαρτίζουν όσοι δεν γιορτάζουν τα γενέθλιά τους και, βασικά, δεν πιστεύουν καν στην ύπαρξη του χρόνου. Η τραγουδίστρια - όπως κατάλαβες - ανήκει σε αυτό το γκρουπ.

Η Μαράια Κάρεϊ βρέθηκε καλεσμένη σε ραδιοφωνική εκπομπή του σταθμού Capital FM και κλήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των οικοδεσποτών για όσα υποστηρίζει ή όχι στη ζωή της. Η ερμηνεύτρια του «All I Want For Christmas Is You» ξάφνιασε τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς με ορισμένες απαντήσεις της - ανάμεσα στις οποίες ήταν και αυτή που αφορούσε στη σχέση της με τον χρόνο.

Getty Images @Michael Buckner

Στον κόσμο της Μαράια Κάρεϊ, τα πράγματα λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Ο χρόνος δεν υπάρχει με την έννοια που τον γνωρίζουμε και τον ακολουθούμε οι υπόλοιποι. Παράλληλα, η ίδια δεν γιορτάζει τα γενέθλιά της, ωστόσο τιμά τις επετείους της. Όταν, λοιπόν, ο παρουσιαστής τη ρώτησε, αν αληθεύει ότι δεν αναγνωρίζει το πέρασμα του χρόνου, η τραγουδίστρια απάντησε: «Ναι, είναι αλήθεια».

Όταν της ζήτησαν να εξηγήσει περαιτέρω τη σκέψη της, η Μαράια Κάρεϊ αρκέστηκε να αναφέρει: «Απλώς δεν το πιστεύω». Η τραγουδίστρια υποστήριξε πως δεν ασχολείται με τα ρολόγια που υπάρχουν γύρω της, αφού έχει αναπτύξει μία διαφορετική κοσμοθεωρία. «Γιορτάζετε τα γενέθλιά σας;», ήταν η ερώτηση που της τέθηκε, με την ίδια να απαντά: «Όχι, δεν έχω γενέθλια».

Για τη Μαράια Κάρεϊ, τα γενέθλια όχι απλώς δεν είναι μια συμβολική ημέρα, αλλά είναι ανύπαρκτη. Η καλλιτέχνιδα έχει αποφασίσει να «μετράει» τη ζωή της σε στιγμές και όχι σε χρόνια, γεγονός που ακολουθεί πιστά στην πορεία της. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή της το 2014 στο περιοδικό Out, επιλέγει να γιορτάζει τη ζωή: «Είμαι για πάντα 12 ετών. Δεν μετράω τα χρόνια, αλλά σίγουρα τα επικρίνω. Έχω επετείους, δεν γιορτάζω γενέθλια, γιατί γιορτάζω τη ζωή».

Τάδε έφη η Μαράια Κάρεϊ. Η τραγουδίστρια φαίνεται πως έχει αποβάλει από τη ζωή της ότι της δημιουργεί άγχος - όπως είναι ο χρόνος - θέτοντας καινούργια δεδομένα που τη βοηθούν να έχει μια ήρεμη καθημερινότητα. Κι ας ζει σε έναν δικό της μικρόκοσμο.

Διαβάζονται τώρα:

Πώς να φορέσεις τη βερμούδα αν είσαι petite για να κολακεύει τη σιλουέτα σου

4 ζώδια που δε συγχωρούν κανένα λάθος

Τα 6 πράγματα για τα οποία μετανιώνουν οι άνθρωποι στο τέλος της ζωής τους