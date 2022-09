Τα tips για να χάσεις άμεσα το λίπος γύρω από την κοιλιά σου

Πως να μετρήσεις το λίπος στην κοιλιά σου και πότε πρέπει να ανησυχήσεις

Όσο το παραλείπεις, το αγνοείς και δεν κάνεις τίποτα για αυτό, τόσο χειροτερεύει. Το λίπος γύρω από την κοιλιά ή αλλιώς και η γνωστή ως "μπάκα", είναι μια ειδική περίπτωση και χρειάζεται ειδική καθοδήγηση, άσκηση και διατροφή για να το αποβάλλεις. Τις περισσότερες φορές μάλιστα, δεν πρόκειται για επιφανειακό λίπος, αλλά έχει να κάνει και με το λεγόμενο σπλαχνικό λίπος και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ανησυχητικό. Λίπος γύρω από τα όργανα όπως το συκώτι ή το πάγκρεας, ανεξάρτητα από το συνολικό βάρος σας, μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από νόσους:

* Καρδιαγγειακή νόσο

* Διαβήτη τύπου 2

* Καρκίνο του παχέος εντέρου

* Υπνική άπνοια

Το συσσωρευμένο λίπος στην κοιλιά χρειάζεται να ελέγχεται και πόσο μάλλον να φροντίζετε να το αποβάλλετε από τον οργανισμό σας. Ωστόσο, αυτή δεν είναι και η πιο εύκολη διαδικασία, γι' αυτό και θα δούμε αναλυτικά τα πρώτα βασικά steps που θα σε βοηθήσουν, να το ελέγξεις και να προστατεύσεις τόσο την εμφάνιση σου, αλλά κυρίως την υγεία σου.

Γνωρίζεις ήδη ότι η διατροφή και η άσκηση είναι το Α και το Ω για να απαλλαχτείς από περιττό λίπος. Ωστόσο κάτι ακόμη που θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά είναι τροφές και ροφήματα, αποτοξίνωσης. Αρχικά είναι σημαντικό να μετρήσεις το λίπος στην κοιλιά σου για να γνωρίζεις, που ακριβώς βρίσκεσαι, αλλά και πόσο χρειάζεσαι να χάσεις.

Σύμφωνα με τον γιατρό Dr. Perez από το "Eat this, not that" , η κοιλιά στους άντρες δεν θα πρέπει να περνά τις 40 ίντσες. Με μια μεζούρα μπορείς λοιπόν να μετρηθείς και αν ξεπεράσεις τις 40 ίντσες, τότε είναι η στιγμή να αναλάβεις δράση και να μην αφήσεις την κατάσταση να επιβαρυνθεί.

Μπορείς λοιπόν να ξεκινήσεις με μικρές αλλαγές στην διατροφή σου, όπως για παράδειγμα με το να αποφεύγεις κορεσμένα λιπαρά και να εντάξεις στην διατροφή σου περισσότερη πρωτείνη και λαχανικά. Είναι σημαντικό να προσθέσεις και τροφές αποτοξίνωσης όπως το λεμόνι, τα παντζάρια, το μπρόκολο, τα πράσινα λαχανικά και τα φρούτα του δάσους. Η ενυδάτωση και το νερό έχουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην αποβολή του λίπους, ενώ οι χυμοί είναι εξίσου μια ιδανική επιλογή να αποτοξινωθείς.

Μη διστάσεις να ζητήσεις από τον γυμναστή/ προπονητή σου και ειδικές προπονήσεις, οι οποίες ειδικεύονται στην εκγύμναση των μυών στην κοιλιά, ενώ η αερόβια άσκηση θα σε βοηθήσει να χάσεις το περιττό λίπος και κιλά. Συνδυάζοντας τα παραπάνω και μένοντας πιστός στο πρόγραμμα σου για σημαντικό χρονικό διάστημα, θα δεις σταδιακά αποτελέσματα, βελτιώνοντας και την υγεία σου αλλά και την εμφάνιση σου.