Τα μεγαλύτερα grooming issues που νομίζεις (λανθασμένα) ότι περνούν απαρατήρητα

Αν νομίζεις ότι κανείς δεν παρατήρησε τα βρώμικα και απεριποίητα νύχια σου, κάνεις μεγάλο λάθος

Πάμε να ξεκινήσουμε με μερικά δυνατά και (εντελώς ρεαλιστικά σενάρια) για να σου εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν αναφερόμαστε στα μεγαλύτερα grooming issues που έχεις και νομίζεις ότι περνούν εντελώς απαρατήρητα από όλους.

Πας σε συνέντευξη για δουλειά και εκεί που τα έχεις πει όλα ωραία και όπως πρέπει μπροστά στον μελλοντικό εργοδότη, το βλέμμα του πέφτει πάνω στα βρώμικα νύχια σου. Λυπόμαστε αλλά μάλλον έχασες τη θέση. Προχωράμε στο δεύτερο σενάριο που είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να έχει γίνει πράξη. Βρίσκεσαι σε ένα φανταστικό δείπνο με τη γυναίκα των ονείρων σου. Έχεις στήσει την τέλεια ατμόσφαιρα κι εκεί που πάει να γίνει όλο και καλύτερο και είσαι έτοιμος να ξεστομίσεις την πιο κατάλληλα ατάκα, η δυσάρεστη αναπνοή σου χαλάει τα πάντα.

Συνήθως σε συνεντεύξεις και πρώτα ραντεβού, η επιτυχία κρίνεται από τις λεπτομέρειες και αν έχεις grooming issues, τότε μάλλον ανήκεις στην ομάδα των νικημένων. Ακολουθούν μερικά από αυτά που «βγάζουν μάτι»:

1. Έχεις τρίχες παντού: στη μύτη, στα αυτιά, στα φρύδια

Kαι για να σε προλάβουμε, δεν εννοούμε να τις βγάζεις αλλά να τις περιποιείσαι και να είσαι proactive όταν τείνουν να γίνουν χαίτη. Δεν σου λέμε να τις πειράξεις για παράδειγμα από την πλάτη σου αλλά να μάθεις να τις φροντίζεις στα πιο εμφανή σημεία όταν φυτρώνουν από το πουθενά και γίνονται ολόκληρο δάσος.

2. Έχεις βρώμικα, εντελώς απεριποίητα νύχια

Η υγιεινή κάποιου φανερώνεται από τα νύχια. Έτσι υποστηρίζουν οι ειδικοί και τα βρώμικα νύχια, δείχνουν ότι σε παραμελείς. Αν μάλιστα είσαι fan της μαγειρικής, τότε είναι που πρέπει να προσέχεις διπλά. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να τα κόβεις τακτικά και να αφαιρείς τυχόν παρωνυχίδες που εμφανίζονται. Ένα scrub πού και πού επίσης βοηθάει πολύ.

3. Δεν ξέρεις τι σημαίνει οδοντικό νήμα

Ακόμη κι αν πλένεις τακτικά τα δόντια σου, αν δεν χρησιμοποιείς οδοντικό νήμα, πάει χαμένη όλη σου η προσπάθεια. Αυτό γιατί αν δεν βάζεις νήμα, μένουν υπολείμματα τροφών που κάνουν τα δόντια σου να δείχνουν πολύ βρώμικα με τροφές.

4. Δεν περιποιείσαι τα γένια σου

Αν δεν τριμάρεις και δεν περιποιείσαι τα γένια σου, τότε υποπέφτεις σε ένα σοβαρό grooming issue. Τη στιγμή που αποφασίζεις να μεγαλώσεις μια γενειάδα, αναλαμβάνεις μια σειρά δεσμεύσεων: αυτό σημαίνει ότι οφείλεις να κάνεις trimming τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα και να πλένεις το πρόσωπό σου τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

5. Βάζεις πολλά προϊόντα στα μαλλιά σου

Γενικά, το "more is better" ισχύει σε πολλές φάσεις της ζωής σου αλλά σε καμία περίπτωση για τα μαλλιά σου. Αν δεν μπορείς να αποχωριστείς τη λακ ή τον ζελέ από τα μαλλιά σου, φρόνμτισε να υιοθετήσεις γρήγορα το μέτρο γιατί οποιαδήποτε ταύτιση με την cameron Diaz στην ταινία Something About Mary δεν θα είναι τυχαία.

6. Βάζεις πολλή κολόνια

Καλή και η κολόνια αλλά αν τη χρησιμοποιείς αλόγιστα, το αποτέλεσμα θα είναι αποπνικτικό, (κι όχι μεθυστικό), όπως θα ήθελες.