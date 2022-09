Γιατί όταν ουρλιάζεις στην προπόνηση σηκώνεις περισσότερα βάρη;

Μήπως την ώρα που σηκώνεις κιλά, ουρλιάζεις και βρίζεις; Κι όμως, αυτό έχει απίστευτα οφέλη στο αποτέλεσμα

Αν είσαι της σκληρής προπόνησης, τότε πρέπει να ξέρεις πως οι φωνές που ρίχνεις πάνω στον μεγάλο ιδρώτα, όπως αποδεικνύεται επιστημονικά, αυξάνουν τις αντοχές σου.

Είναι πολύ καλό λοιπόν να ακούνε όλοι τα ουρλιαχτά σου την ώρα που δίνεις πόνο κάτω από τις μπάρες, καθώς θεωρείται εξαιρετικά αποδοτική τακτική. Δεν το λέμε εμείς αλλά έρευνα που βρίσκεται δημοσιευμένη στο Journal of Psychology of Sports and Exercise, και αξίζει να λάβεις σοβαρά υπόψιν σου. Για τις ανάγκες της διεξαγωγής της, οι ερευνητές ζήτησαν από δέκα αρσιβαρίστες να βρίσουν δυνατά την ώρα που εκτελούσαν όρθιες πιέσεις με μπάρα στο 80% της μέγιστης επανάληψης. Σε άλλους δέκα, πρότειναν να φωνάξουν δυνατά τη λέξη «τραπέζι».

Όπως διαπιστώθηκε, όσοι βωμολοχούσαν, κατάφεραν να αυξήσουν την αντοχή τους κατά 4,6% ενώ έκαναν περισσότερες επαναλήψεις κατά 8,2% συγκριτικά με εκείνους που έκαναν ήρεμοι την προπόνησή τους.

Σύμφωνα με τον Dr. David Spierer, συγγραφέα της μελέτης του πανεπιστημίου του Brooklyn: «Τα συμπεράσματα αυτά σχετίζονται με τον τρόπο που το βρίσιμο μεταφράζεται σε οργή, αγανάκτηση και αντίσταση στην ταπείνωση, κάτι που συνηθίζεται σε άντρες οι οποίοι πολεμούν σώμα με σώμα με εχθρούς. Όταν ένας άνδρας βρίσκεται σε στιγμές σκληρής μάχης για επιβίωση, νίκη και περηφάνεια, όπως σε έναν πόλεμο, οι βωμολοχίες εκφράζουν την αντίσταση του ψυχικού του κόσμου απέναντι στο φόβο, τον πόνο και την ήττα. Με τον ίδιο τρόπο, η χρήση αισχρών λέξεων στην κορυφή της επίδοσης σε μια προπόνηση βαρέων βαρών, όπου απαιτείται μυϊκή δύναμη και ξαφνική έκρηξη δύναμης ή ταχύτητας, όντως φαίνεται να είναι χρήσιμη».

Κάπως έτσι, οι αντοχές εκτοξεύονται, η ενέργεια πάει σε άλλα επίπεδα και οι καρδιακοί παλμοί μένουν σταθεροί. Από την άλλη, όσοι δεν εκφράζονται έτσι την ώρα της έντονης προπόνησης, δεν έχουν τις ίδιες αντοχές και η αρτηριακή τους πίεση αυξάνεται κατακόρυφα με αποτέλεσμα να μην αποδίδουν όπως θα ήθελαν.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα σου έρθει να ουρλιάξεις, ξέρεις ότι πρέπει να το κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη!