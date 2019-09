Πρωταγωνίστρια του Game of Thrones εμφανίστηκε ντυμένη Μεσσίας στα Emmy: Παροξυσμός στο Twitter

H υποψήφια στην κατηγορία των Emmys best supporting actress in a drama series, η Gwendoline Christie κατάφερε να ξεχωρίσει από την άφιξη της κιόλας στο μοβ χαλί των βραβείων. Τράβηξε τα βλέμματα και κατάφερε να διχάσει το κοινό και τον κόσμο των social media με την ενδυματολογική της επιλογή δια χειρός Alessandro Michele και Gucci. H ίδια έπαιξε με το όνομα της και εμφανίστηκε σαν άλλος Μεσσίας.

Στη συνέχεια, λίγο πριν ξεκινήσουν τα βραβεία, η 40χρονη ηθοποιός ξεχώρισε ξανά όταν έπεσε στο κόκκινο χαλί.

Το looks της ήταν μία αναφορά στον χαρακτήρα της στο Game of Thrones, την Brienne του Tarth.

Το φόρεμα από την Gucci Cruise 2020, σατέν με μακριά μανίκια, με από κόκκινο βελούδο και κεντήματα, σε συνδυασμό με σανδάλια και μεγάλα χρυσά σκουλαρίκια ενέπνευσε τις συγκρίσεις με τον Ιησού. Η επιλογή ενός μεγαλοπρεπούς συνόλουπου θύμιζε χιτώνα, με λεπτομέρειες χρυσά λιοντάρια στους ώμους ήταν μία σαφής αναφορά στους Tarth και Lannisters. Όλα αυτά τα στοιχεία την έχρισαν την αγαπημένη του Twitter, όπου και έγινε viral.

Gwendoline Christie had come to bless all of us with her grace, since she's god #emmys pic.twitter.com/r3PdjiDZdp

— Hania (@azirastiel) September 22, 2019