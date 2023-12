Τα γρήγορα μελομακάρονα 

Μαγειρεύουμε μαζί με τη Μινέρβα, τα ωραιότερα γρήγορα μελομακάρονα

Όταν σκέφτεσαι Χριστούγεννα, πέρα από τα κλισέ –φωτάκια, δέντρο, Άγιος Βασίλης, δώρα– ένα πράγμα σου έρχεται στο μυαλό: Τα μελομακάρονα. Αν είσαι άνθρωπος του κουραμπιέ, είναι μία καλή στιγμή να επαναπροσδιορίσεις τις προτεραιότητές σου.

Τα μελομακάρονα δεν είναι ένα ακόμη γλυκό για τις γιορτές. Έχουν αυτό το ξεχωριστό άρωμα που σε πηγαίνει πίσω στην εποχή που τα έφτιαχνες με τη γιαγιά σου, έτρωγες τη μισή ζύμη ωμή για να βεβαιωθείς ότι έχει γίνει σωστά (απογοητευόσουν λίγο καθώς δεν είχε μπει σιρόπι ακόμη) και το πρώτο ταψί εξαφανιζόταν σχεδόν αμέσως. Επειδή, λοιπόν, για εμένα τουλάχιστον, είναι ένα δώρο για την ψυχούλα, δεν έχει περάσει χρονιά στη δεκαετή καριέρα μου ως ενήλικας χωρίς να τα φτιάξω –καλά και τα έτοιμα, αλλά δεν είναι το ίδιο.

Στα πολύ θετικά νέα, τα σπιτικά μελομακάρονα είναι πιο υγιεινά, αποφασίζεις εσύ πόση ζάχαρη θα βάλεις, πόσο τραγανά τα θέλεις. Στα όχι και τόσο θετικά, θέλουν χρόνο –αυτός είναι και ο λόγος που σου χρειάζεται μία συνταγή που δεν χάνει. Με μαργαρίνη Φαστ που λιώνει ακριβώς όπως το θέλεις, ελαιόλαδο Χωριό και πορτοκάλια που μοσχομυρίζουν, το ‘χεις.

photo credits: Δώρα Δημητρίου

Βάζεις και τη σωστή playlist που πρέπει να έχει τα πάντα, από Last Christmas και All I Want For Christmas Is You, μέχρι Χριστούγεννα της Βανδή και Τούλι για τον Χριστούλη της Καίτης Γαρμπή, καλείς τους δύο (2) φίλους που ξέρεις ότι δεν θα σου ανακατέψουν την κουζίνα, και ξεκινάς.

Παρακάτω, σου έχουμε τη συνταγή (αυτή που δεν χάνει).

Υλικά:

Για τα μελομακάρονα:

1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις

225 γρ. μαργαρίνη Φαστ πλακάκι

250 ml ελαιόλαδο Χωριό

150 ml χυμό πορτοκαλιού

200 γρ. ζάχαρη

Ξύσμα από 1-2 πορτοκάλια (ανάλογα με το πόσο έντονη γεύση θέλουμε να έχουν)

1 κουτ. γλ. κανέλα

1 κουτ. γλ. σόδα

1 κουτ. σούπας μπέικιν πάουντερ

250 γρ. ψιλοκομμένα καρύδια για γαρνιτούρα

½ κουτ. γλ. γαρίφαλλο

Για το σιρόπι:

500 γρ. ζάχαρη

500 γρ. νερό

500 γρ. μέλι

Φλούδες από ένα λεμόνι και ένα πορτοκάλι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 °C.

Ανακατεύουμε σε ένα δοχείο τη ζάχαρη, το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, την κανέλα, το γαρύφαλλο και το ξύσμα πορτοκαλιού.

photo credits: Δώρα Δημητρίου

Λιώνουμε το Φαστ και το προσθέτουμε στο μείγμα μαζί με το ελαιόλαδο.

Ανακατεύουμε τη σόδα με τον χυμό πορτοκαλιού και τα προσθέτουμε στο μείγμα.

photo credits: Δώρα Δημητρίου

Μόλις νιώσουμε ότι έχει αρχίσει να σφίγγει (αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ακόμα αλεύρι), σταματάμε το ανακάτεμα και ξεκινάμε να πλάθουμε στο μέγεθος που θέλουμε να έχουν τα μελομακάρονά μας. Πολύ σημαντικό να μη ζυμώσουμε πολύ για να βγουν αφράτα και αέρινα και όχι σφιχτά. Τα απλώνουμε σε ένα μεγάλο αντικολλητικό (ή με αντικολλητικό χαρτί) ταψί και ψήνουμε στους 160°C για 20-25 λεπτά, ανάλογα τον φούρνο. Έπειτα, τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Για το σιρόπι, προσθέτουμε σε ένα κατσαρολάκι όλα τα υλικά μέχρι να βράσουν. Έπειτα, αφαιρούμε τις φλούδες από το πορτοκάλι και το λεμόνι, αφαιρούμε το σκεύος από το μάτι και το αφήνουμε να κρυώσει.

Μόλις κρυώσει, περιχύνουμε τα μελομακάρονα μέσα στο ταψί και τα αφήνουμε με το σιρόπι για περίπου 20 λεπτά. Στη συνέχεια, τα μεταφέρουμε σε μία μεγάλη πιατέλα ή έναν δίσκο και ρίχνουμε από πάνω το τριμμένο καρύδι.



photo credits: Δώρα Δημητρίου

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο Gruppo Cucine της Αγίας Παρασκευής (Λεωφόρος Μεσογείων 511).