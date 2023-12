Σου λέει το date να έρθει στο σπίτι για Christmas ταινία; Φτιάξε γλυκόξινες κρέπες

Η πιο λαχταριστή συνταγή που θα σε σώσει ακόμα και τελευταία στιγμή

Ένας από τους βασικούς λόγους που ανυπομoνούμε για τα Χριστούγεννα είναι το τρίπτυχο ταινία – παρέα – φαγητό. Η λίστα πάνω κάτω έχει την ίδια βάση, στην οποία κάθε χρόνο προστίθενται και μερικά ξεχωριστά, νέα entries. Προφανώς και στις πρώτες θέσεις βρίσκονται τα Nightmare Before Christmas, Home Alone και Christmas Carol, αλλά φέτος πώς να αφήσεις ας πούμε εκτός το The Velveteen Rabbit και την υπέροχη φωνή της Helena Bonham Carter; Από επιλογές σε ταινίες, λοιπόν, τα πράγματα είναι τακτοποιημένα, αλλά τι γίνεται με το θέμα «φαγητό» ειδικά όταν προκύπτουν έκτακτες περιστάσεις, όπως όταν το date ξαφνικά σου προτείνει να έρθει σπίτι για Christmas ταινία και δεν έχεις προλάβει να ετοιμάσεις τίποτα, αλλά θέλεις να φτιάξεις κάτι νόστιμο που θα απολαύσετε μαζί;

Ok, ναι ξέρουμε. Το άγχος είναι αρκετό, γιατί έχεις ενθουσιαστεί με την cosy περίσταση που προέκυψε, ωστόσο κάτι θέλεις να ετοιμάσεις για να δημιουργήσεις την τέλεια ατμόσφαιρα. Ένα πιάτο που φτιάχνεται πολύ γρήγορα και είσαι σίγουρη εξαρχής πως το γευστικό αποτέλεσμα θα είναι τουλάχιστον θεϊκό. Ε, λοιπόν, θα χαρείς να μάθεις πως αυτό το πιάτο υπάρχει και φτιάχνεται με την πολύτιμη βοήθεια που σου δίνουν τα Μαγειρέματα ΓΙΩΤΗΣ!

Τα Μαγειρέματα ΓΙΩΤΗΣ είναι η απάντηση στην ερώτηση «Πώς θα φτιάξω κάτι πεντανόστιμο γρήγορα;». Μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, μπορείς να μαγειρέψεις στην κουζίνα σου και το αποτέλεσμα να είναι τόσο εντυπωσιακό που ούτε εσύ θα πιστεύεις πώς είναι δυνατό να επιτευχθεί τόσο γρήγορα.

Τι φαγητό να επιλέξεις για την ξαφνική Xmas movie night με το date σου; Μα, φυσικά, τις γλυκόξινες κρέπες με το λαχταριστό Μίγμα για Κρέπες ΓΙΩΤΗΣ που θα ενθουσιάσουν και τους δύο και που, μόλις φτιάξεις πρώτη φορά, θα θες να βρίσκονται συνέχεια στο εβδομαδιαίο σου πρόγραμμα.

Πώς θα τις φτιάξεις;

Η συνταγή για τις γλυκόξινες κρέπες

Υλικά

15-16 ψημμένες Κρέπες ΓΙΩΤΗΣ

100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο

500 γρ. χοιρινό μπούτι σε κύβους

200 γρ. (2 μέτρια) κρεμμύδια ξερά σε κομματάκια

150 γρ. (2 τεμάχια) πράσο σε κομματάκια

100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) λευκό κρασί

2 κουτ. σούπας ξύδι

150 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού) κέτσαπ

50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού) σόγια σως

400 γρ. (7-8 τεμάχια) πιπεριές πράσινες σε λωρίδες

2 φρέσκα κρεμμύδια

200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) κρέμα γάλακτος

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση

-Σοτάρουμε το κρέας, το πράσο, τα κρεμμύδια και το ελαιόλαδο και σβήνουμε με το κρασί.

-Προσθέτουμε τις πιπεριές, το ξύδι, το αλάτι, το πιπέρι, την κέτσαπ, τη σως σόγιας, 2 φλιτζ. τσαγιού νερό και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν μέχρι να μαλακώσει το κρέας.

-Ζεματίζουμε τα φρέσκα κρεμμύδια και τα χωρίζουμε σε λεπτές λωρίδες.

-Μοιράζουμε το μίγμα στις έτοιμες Κρέπες ΓΙΩΤΗΣ, τις κλείνουμε σε πουγκί και τις δένουμε με μία λωρίδα από το ζεματισμένο κρεμμύδι.

-Βάζουμε τις κρέπες σε ένα μέτριο βουτυρωμένο πυρέξ, τις περιχύνουμε με 1 φλιτζ. κρέμα γαλακτος και τις ψήνουμε για 20 λεπτά με αντιστάσεις ή αέρα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 ˚C.

Οι πιο ωραίες λεπτομέρειες σε μία εμπειρία είναι αυτές που φτιάχνουμε εμείς, με τα δικά μας χέρια, και το φαγητό είναι η πιο όμορφη γλώσσα επικοινωνίας. Φτιάξε, λοιπόν, τις πανεύκολες γλυκόξινες κρέπες με το Μίγμα για Κρέπες ΓΙΩΤΗΣ, πάτα play στην πιο Xmas ταινία και μην έχεις αμφιβολία πως θα περάσετε φανταστικά αυτήν τη βραδιά!

