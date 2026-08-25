Welsh Cakes: Τα παραδοσιακά ουαλικά γλυκάκια που ψήνονται στο τηγάνι

Τραγανά στις άκρες, μαλακά στο εσωτερικό και γεμάτα γεύση από σταφίδες, τα παραδοσιακά Welsh Cakes είναι ένα πανεύκολο ουαλικό γλυκάκι.

Τα Welsh Cakes είναι παραδοσιακά μικρά γλυκάκια από την Ουαλία, όπως άλλωστε μαρτυρά και το όνομά τους. Ψήνονται στο τηγάνι και σερβίρονται ζεστά, πασπαλισμένα με κρυσταλλική ζάχαρη. Πρόκειται για μια εύκολη και ιδιαίτερα νόστιμη συνταγή, ιδανική για το απογευματινό σνακ, ενώ είναι μια υπέροχη ιδέα για να την ετοιμάσετε μαζί με τα παιδιά. Τα Welsh Cakes είναι επίσης ιδανικά για ένα ξεχωριστό brunch και μπορούν να σερβιριστούν σκέτα ή με μαρμελάδα.

Υλικά

230 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

110 γρ. κρύο βούτυρο, από το ψυγείο

5 γρ. μπέικιν πάουντερ

40 γρ. σταφίδες

90 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη, συν επιπλέον για το πασπάλισμα

1 αυγό

1 πρέζα αλάτι

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Εκτέλεση

η προετοιμασία των Welsh Cakes είναι πολύ απλή. Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη ζάχαρη, το αλάτι και το βούτυρο κομμένο σε μικρούς κύβους. Ανακατεύουμε με το μίξερ, σε χαμηλή ταχύτητα και με τον γάντζο ή το εξάρτημα Κ, μέχρι να δημιουργηθεί ένα μείγμα που μοιάζει με χοντρά ψίχουλα. Προσθέτουμε το αυγό και τις σταφίδες και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθούν. Φυσικά, μπορούμε να κάνουμε την ίδια διαδικασία και με τα χέρια.

Ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια ζύμη με υφή παρόμοια με τη ζύμη για μπισκότα. Σχηματίζουμε μια μπάλα, την τοποθετούμε σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και την ανοίγουμε με τον πλάστη σε πάχος περίπου 5 χιλιοστά. Με ένα κουπ πατ διαμέτρου 5-6 εκ. κόβουμε δίσκους. Ενώνουμε ξανά τα κομμάτια της ζύμης που περισσεύουν, την ανοίγουμε και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσει.

Για το ψήσιμο των Welsh Cakes, βουτυρώνουμε ελαφρά τον πάτο ενός μεγάλου αντικολλητικού τηγανιού, ώστε να μπορούμε να ψήσουμε τουλάχιστον 5-6 γλυκάκια κάθε φορά. Τοποθετούμε τους δίσκους στο πολύ ζεστό τηγάνι, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους. Ψήνουμε για περίπου 3 λεπτά από κάθε πλευρά, γυρίζοντάς τους με μια σπάτουλα, μέχρι να αποκτήσουν ένα όμορφο χρυσοκάστανο χρώμα. Όσο είναι ακόμη ζεστά, τα περνάμε από την κρυσταλλική ζάχαρη. Σερβίρουμε αμέσως τα Welsh Cakes σκέτα ή συνοδεύοντάς τα με την αγαπημένη μας μαρμελάδα.