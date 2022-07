Ακολουθήσαμε τα πιο λαμπερά πρόσωπα στη Μύκονο και μάθαμε τι σημαίνει CÎROC YOUR SUMMER

Επτά serious in the making, playful in the living πρόσωπα της μόδας, του χορού και της μουσικής ταξίδεψαν στη Μύκονο και μας έδειξαν τι σημαίνει CÎROC YOUR SUMMER - CÎROC YOUR MYKONOS!

Το ελληνικό καλοκαίρι είναι μια γιορτή. Μια νωχελική ιεροτελεστεία που συνδυάζει χαλάρωση και διασκέδαση. Στο μυαλό μας παρελαύνουν εικόνες από εντυπωσιακές παραλίες, δροσιστικές βουτιές και στιγμές υπέρτατης ξεκούρασης στην ξαπλώστρα. Στο backround το μόνο που ακούγεται είναι ο εκκωφαντικός ήχος των τζιτζικιών και ίσως, κάπου στο βάθος το hit του φετινού καλοκαιριού που επαναλαμβάνεται ακούραστα στα ηχεία του beachbar.

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που απολαμβάνουμε την ζωή περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Την ζούμε έντονα σαν ένα υπέροχο party. H ultra-premium βότκα CÎROC αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό: την απόλαυση της ζωής μέσα από κάθε καλοκαιρινή εορταστική στιγμή!

H CÎROC είναι μια εκλεπτυσμένη βότκα, από τη Νότια Γαλλία, που παράγεται με τεχνογνωσία και δεξιοτεχνία, για περισσότερο από έναν αιώνα. Τα εκλεκτά γαλλικά σταφύλια και οι πέντε αποστάξεις δίνουν στη CÎROC την ξεχωριστή φρέσκια, απαλή και φρουτώδη γεύση της, κάνοντάς τη το τέλειο συνοδευτικό για κάθε γιορτή!

Όπως και η Γαλλική Ριβιέρα, η CÎROC χαρακτηρίζεται από ζωντάνια, τόλμη και παιχνιδιάρικη πολυτέλεια - είναι μια σύγχρονη γαλλική βότκα, γεμάτη στιλ.

Celebration Spirit

Η CÎROC μας χάρισε την απόλυτη summer celebration εμπειρία, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ακολουθήσουμε 7 λαμπερά πρόσωπα στο ταξίδι τους στη Μύκονο και να ανακαλύψουμε μαζί τους τι σημαίνει «CÎROC YOUR SUMMER - CÎROC YOUR MYKONOS». Το Νησί των Ανέμων άλλωστε είναι συνώνυμο του celebration mood και φυσικά του κοσμοπολίτικου lifestyle.

Πρόκειται για αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο της μόδας, της μουσικής και του χορού που πρεσβέυουν το celebrational spirit by CÎROC. O Έντουαρντ Στεργίου, η Κέισι Μίζιου, η Χαρά Παππά, η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, ο Dj Kas, η Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδη και ο Bill Roxenos έζησαν το απόλυτο celebrational καλοκαιρινό τριήμερο παρέα με την ultra-premium βότκα CÎROC, με μοναδικές στιγμές στις πιο exclusive τοποθεσίες του νησιού.

Αλήθεια τι γεύση σου αφήνει ένα ταξίδι στην Μύκονο;

O απαλός και εκλεπτυσμένος χαρακτήρας της ultra-premium βότκα CÎROC αναδεικνύεται τέλεια μέσα από τα hero serves της, που έντυσαν γευστικά την κάθε ξεχωριστή στιγμή του ταξιδιού.

Το γευστικό Cîroc Spritz με χυμό cranberry και πορτοκάλι, σιρόπι ζάχαρης και αφρώδη οίνο, γαρνιρισμένο με μία φλούδα πορτοκαλιού και φύλλα φρέσκου δυόσμου έδωσε την πιο απολαυστική γεύση δροσιάς κάτω από τον λαμπερό μεσημεριανό ήλιο της Μυκόνου. Το ξεχωριστό Cîroc Fizz με χυμό cranberry, χυμό πορτοκάλι και λεμονάδα, γαρνιρισμένο με φλούδα πορτοκαλιού και δυόσμο συνόδευσε τέλεια τα γεμάτα ένταση και χρώμα, μαγικά ηλιοβασιλέματα του νησιού. Το απόλυτο Cîroc & Tonic έδωσε ένα extra touch απολαυστικής πολυτέλειας στα Mykonian nightlife experiences της παρέας.

Η εμπειρία

O ήλιος δύει αργά και τυλίγει τα γραφικά σοκάκια και τις παραλίες της Μυκόνου με χρυσαφένιες αχτίδες. Η golden hour είναι η καλύτερη στιγμή να ξεκινήσει τo party της CÎROC. Η μουσική δίνει το έναυσμα σε μία ακόμα μοναδική, glam καλοκαιρινή βραδιά να ξεκινήσει.

To ταξίδι με την CÎROC θα μας μείνει χωρίς αμφιβολία αξέχαστο. Τα είχε όλα: Στιγμές πολυτέλειας και χαλάρωσης στο Mileo Boutique Hotel, playful vibes στη πανέμορφη παραλία του Solymar Beach Restaurant στο Καλό Λιβάδι, μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στο iconic Scorpios, exclusive party vibes στο διεθνές Lio Mykonos και εκλεπτυσμένες στιγμές πολυτέλειας by the pool στο Destino Pacha Hotel, και όλα αυτά με φόντο τα απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και συνοδεία της premium γεύσης της CÎROC.

