Βrown Hotels: Μια αξέχαστη ιστορία έχει την αφετηρία της εδώ

Όσο ο καιρός φθινοπωριάζει, οι λάτρεις των υψηλών θερμοκρασιών, της ανεμελιάς και της θερινής ραστώνης, θα επιμένουμε πεισματικά να λέμε πως το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ μαζί με την απαραίτητη χαλάρωση και ηρεμία. Αν ανήκεις στην ομάδα των summer lovers, ο Σεπτέμβρης είναι ο ιδανικός μήνας για διακοπές κόντρα στο μουντό σκηνικό, ακόμη κι αν η άδειά σου μόλις τελείωσε. Αυτό γιατί η Αθήνα μέσα από τον χάρτη της αστικής διαμονής της, σου δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσεις την πόλη σου από το μηδέν και μέσα από μια εντελώς διαφορετική ματιά.

Η ανάγκη για δραπέτευση, την οποία πιθανολογούμε ότι νιώθεις από τη στιγμή που μπήκες ξανά στο γραφείο και κυρίως μετά τα καλωσορίσματα συναδέλφων που σου εύχονται όλο χάρη «καλό χειμώνα», έρχεται να καλυφθεί μοναδικά από τις υπέροχες δράσεις και εγκαταστάσεις των Brown Hotels, τα οποία ήρθαν να παρατείνουν το καλοκαίρι σου, βγάζοντας ξανά τις βαλίτσες από την ντουλάπα σου και αλλάζοντας την ταυτότητα της πόλης, όπως την ήξερες μέχρι σήμερα.

Αν αναζητάς τη μοναδικότητα και το στυλ που συνδυάζει την urban αισθητική με τις πιο άνετες εγκαταστάσεις, τα Brown Hotels μάλλον δημιουργήθηκαν για σένα. Με μια ασύγκριτη αρχιτεκτονική κι έναν πρωτοποριακό σχεδιασμό, κάθε ξενοδοχείο δεν περιορίζεται απλά στο να προσφέρει την απαραίτητη φιλοξενία αλλά παρέχει ταυτόχρονα μια εντελώς βιωματική ιστορία για τον κάθε επισκέπτη που ανάγεται στην πιο υψηλή εμπειρία, η οποία μπαίνει στην κορυφή της λίστας των συνολικών ταξιδιωτικών του εμπειριών.

Από την Ομόνοια έως τον Σαρωνικό και τον Ευβοϊκό Κόλπο, τα ξενοδοχεία της διεθνούς αλυσίδας Brown Hotels, πρωταγωνιστούν και υπόσχονται απλά, μοναδικές στιγμές. Αν είσαι ήδη στην Αθήνα και θες απλά διακοπές στην πόλη ή αν βρεθείς εκεί για λίγες ημέρες για δουλειά, αξίζει να μείνεις σε ένα από τα 5 μοναδικά ξενοδοχεία urban αισθητικής στο κέντρο της πρωτεύουσας, απολαμβάνοντας μια διαφορετική εμπειρία διαμονής με εντυπωσιακά roof tops με jacuzzi, pool, spa, talk of the town parties, υπέροχη θέα και το καλύτερο πρωινό της πόλης. Με λίγα λόγια, "amazing stories waiting to happen"!

Ιδανικά για μια σύντομη απόδραση, με καταπληκτική θέα στη θάλασσα, φιλικά για οικογένειες και ζευγάρια που θέλουν να χαλαρώσουν και να ξεκουραστούν, αλλά και να διαλέξουν ανάμεσα σε δεκάδες αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, τα resorts της Brown Hotels στους Αγίους Θεοδώρους, την Ερέτρια και τη Χαλκίδα αποδεικνύουν από την άλλη, πως η πολυτέλεια και η χαλάρωση μπορούν να βρεθούν στα πιο αναπάντεχα σημεία.

Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα

Isla Brown Corinthia

Το Isla Brown Corinthia, αποτελεί το πρώτο πεντάστερο resort της Brown Hotels. Μόλις 50 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στους Αγίους Θεοδώρουςσε προνομιακή θέση μπροστά στη θάλασσα και με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα, προσφέρει μια ολοκληρωμένη και πολυτελή απόδραση για οικογένειες και ζευγάρια.

Αποτελείται από 166 πολυτελή δωμάτια, πισίνες, εστιατόρια παραδοσιακής αλλά και μοντέρνας γαστρονομίας, μπαρ και σπα, παιδικό πάρκο και υποδομές για θαλάσσια σπορ.

Brown Beach Eretria

Το Brown Beach Eretria αποτελεί το πρώτο all-inclusive ξενοδοχείο της Brown Hotels σε απόσταση μιάμισης ώρα από το κέντρο της Αθήνας. Με 175 δωμάτια, ακριβώς δίπλα από το κύμα, με καταπληκτική θέα στον Ευβοϊκό Κόλπο και δική του παραλία, αποτελεί μια όαση απόλαυσης και ξεκούρασης σε συνδυασμό με απόλαυση τοπικών γεύσεων στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, χαλάρωση στην εντυπωσιακή πισίνα ή μια ολοκληρωμένη εμπειρία αναζωογόνησης μέσα από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις spa και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.

Για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ δεν λείπουν και οι watersports δραστηριότητες αφού το Isla Brown Corinthia και το Brown Beach Eretria διαθέτουν παιδικό πάρκο και ειδικές υποδομές, τα οποία επιμελείται η έμπειρη ομάδα της Blue Stories.

Brown Beach Chalkida

Το Brown Beach Chalkida, μόλις 1 ώρα από την Αθήνα, στην παραλία του Άγιου Μηνά με 119 δωμάτια και κυκλαδίτικη αισθητική, αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για καλοκαιρινές εξορμήσεις. Η αμμώδης παραλία λίγα βήματα από το ξενοδοχείο, η μεγάλη πισίνα και το pool bar, τα γήπεδα τένις, ο χώρος για massage treatments και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι αποπνέουν νησιωτική αύρα.

Για διακοπές κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό

Brown Acropol

Το Βrown Acropol ξεχωρίζει για τον 70s χαρακτήρα, την ρετρό ατμόσφαιρα και το παραδεισένιο roof top με θέα την Ακρόπολη. Αποτελείται από 164 υψηλής αισθητικής δωμάτια και σουίτες, spa, γυμναστήριο, cocktail bar, βιβλιοθήκη, meeting rooms και 4 υπαίθρια τζακούζι κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό.

Lighthouse Athens

Το Lighthouse Athens με 220 πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια με μπαρόκ λεπτομέρειες διαθέτει all day café bar-restaurant με θέα το σιντριβάνι της πλατείας Ομονοίας, Rooftop Bar και Restaurant, με πισίνα και πανοραμική θέα της Αθήνας, σύγχρονο γυμναστήριο αλλά και ένα από τα πιο απολαυστικά spa της πόλης. Αυτό όμως που σίγουρα έχει μετατρέψει το Lighthouse στο πιο hotspot διασκέδασης της πόλης είναι τα ξεχωριστά parties με μουσική και cocktails στο rooftop.

Dave Red Athens

Το Dave Red Athens με 87 δωμάτια με industrial αισθητική, άνετο σαλόνι με μπιλιάρδο, βιβλιοθήκη, ταράτσα με τζακούζι και ξαπλώστρες, spa, το Dave’s Barburger Resaurant με λαχταριστά signature burgers καθώς και το cocktail bar με την υπογραφή του six d.o.g.s προσφέρoυν μια διαφoρετική και προσιτή εμπειρία διαμονής.

Πλέον θα το βρεις και στο Λουτράκι! Μόλις μια ώρα οδικώς από την Αθήνα, στην καρδιά της πόλης του Λουτρακίου και μόλις 200 μέτρα από την παραλία, το DAVE by the beach Loutraki, αποτελείται από 39 δωμάτια που ισορροπούν μεταξύ urban και funky αισθητικής και rooftop με έναν μεγάλο εξωτερικό χώρο όπου μπορεί κανείς να απολαύσει το ποτό του με υπέροχη θέα το βουνό ή τη θάλασσα.

Kubic Ηouse

Το Kubic Ηouse αποτελεί μια αληθινή αστική ζούγκλα στο κέντρο της πόλης.Τοποθετημένο δίπλα στο Εθνικό Θέατρο, με 112 δωμάτια, bar-restaurant με elegant αισθητική και meeting rooms αποτελεί την ιδανική επιλογή για οικογένειες ή και για τους business ταξιδιώτες.

Villa Brown Ermou

Τοποθετημένο στην πιο ωραία γειτονιά της πόλης, στην Πλάκα, στην οδό Πετράκη, το ρομαντικό Villa Brown Ermou σε συνεπαίρνει με την σικ και κομψή αισθητική. Στο ισόγειο θα βρεις το απόλυτο παριζιάνικο spot, για after office bites and drinks, ένα μπιστρό με μια εντυπωσιακή γυάλινη οροφή που αφήνει το φυσικό φως να λούζει το χώρο.

Ανακάλυψε όλα τα ξενοδοχεία της Brown στο www.brownhotels.com και κάνε κράτηση με όφελος έως 20%.