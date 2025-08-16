Βερβερίνη και απώλεια βάρους: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Τι είναι η βερβερίνη και πώς επηρεάζει το σωματικό βάρος.

Η βερβερίνη είναι μια ουσία που βρίσκεται σε μια ποικιλία φυτών, όπως το βερβερίν, το σταφύλι του Όρεγκον και άλλα. Τα φυτά που περιέχουν βερβερίνη έχουν μακρά ιστορία χρήσης τόσο στην Αγιουρβέδικη όσο και στην κινεζική ιατρική. Στη σύγχρονη εποχή, τα φυτά που περιέχουν βερβερίνη έχουν χρησιμοποιηθεί για λοιμώξεις, δερματικές παθήσεις, πεπτικές διαταραχές και άλλες παθήσεις. Η βερβερίνη μελετάται επί του παρόντος για τις επιδράσεις της στον διαβήτη και τους παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις. Πρόσφατα, έχει γίνει δημοφιλής ως πιθανό βοήθημα για την απώλεια βάρους.

Θα σας βοηθήσει η λήψη βερβερίνης να χάσετε βάρος;

Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι μπορεί, αλλά τα στοιχεία δεν είναι οριστικά. Μια ανασκόπηση του 2022 σε 18 μελέτες που εξέτασαν την επίδραση της βερβερίνης στο σωματικό βάρος και 23 που εξέτασαν την επίδρασή της στον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ μια τιμή που βασίζεται στο βάρος και το ύψος και μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό του εάν ένα άτομο έχει υγιές βάρος) διαπίστωσε σημαντικές μειώσεις τόσο στο βάρος όσο και στον ΔΜΣ σε άτομα που έλαβαν βερβερίνη. Οι επιδράσεις στο βάρος παρατηρήθηκαν κυρίως σε άτομα που έλαβαν βερβερίνη σε δόσεις άνω του 1 γραμμαρίου την ημέρα και για περισσότερες από 8 εβδομάδες. Πολλές από τις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν την ανασκόπηση είχαν υψηλό κίνδυνο μεροληψίας και τα αποτελέσματα των μεμονωμένων μελετών ήταν ασυνεπή. Επομένως, θα χρειαζόταν πρόσθετη, υψηλής ποιότητας έρευνα για να επιτραπεί η εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων σχετικά με το εάν η βερβερίνη μειώνει το βάρος και τον ΔΜΣ.

Η αξιολόγηση των επιδράσεων της βερβερίνης είναι επίσης δύσκολη επειδή οι ποσότητες και οι συνθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε διαφορετικές μελέτες ποικίλλουν σημαντικά και οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στη μελέτη είχαν προβλήματα υγείας, όπως διαβήτη ή λιπώδη νόσο του ήπατος, που μπορεί να επηρέασαν τα αποτελέσματα. Επιπλέον, οι περισσότερες μελέτες που εξέτασαν τις επιδράσεις της βερβερίνης στο βάρος και τους καρδιαγγειακούς παράγοντες διεξήχθησαν σε ασιατικές χώρες.

unsplash

Είναι ασφαλές να παίρνετε βερβερίνη;

Ορισμένες παρενέργειες της βερβερίνης έχουν αναφερθεί σε ερευνητικές μελέτες και είναι κυρίως γαστρεντερικά συμπτώματα όπως ναυτία, κοιλιακό άλγος, φούσκωμα, δυσκοιλιότητα ή διάρροια. Επίσης η βερβερίνη μπορεί να αλληλεπιδράσει με φάρμακα. Για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί ότι αλληλεπιδρά με την κυκλοσπορίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόληψη της απόρριψης μεταμοσχευμένων οργάνων. Εάν λαμβάνετε φάρμακα, μιλήστε με γιατρό σας εάν σκέφτεστε να πάρετε συμπληρώματα βερβερίνης.

Η έκθεση σε βερβερίνη έχει συνδεθεί με επιβλαβή συσσώρευση χολερυθρίνης στα βρέφη, η οποία μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική βλάβη. Επομένως, η βερβερίνη είναι πιθανό να μην είναι ασφαλής για βρέφη και μπορεί επίσης να μην είναι ασφαλής για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού λόγω πιθανών επιδράσεων στο έμβρυο ή το βρέφος.

Συμπέρασμα

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η βερβερίνη, όπως και κάθε συμπλήρωμα, δεν πρέπει να αντικαθιστά καμία ιατρική θεραπεία. Επίσης είναι ζωτικής σημασίας να μιλήσετε με έναν γιατρό πριν ξεκινήσετε τη λήψη βερβερίνης ή οποιουδήποτε άλλου συμπληρώματος.

Η παχυσαρκία και η διαχείριση του βάρους είναι μια σύνθετη πάθηση και συχνά οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Εάν λαμβάνετε ένα συμπλήρωμα βερβερίνης ως τον μόνο τρόπο αντιμετώπισης της απώλειας βάρους, δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικό ή αρκετό για να πετύχετε τους στόχους σας. Είναι σημαντικό να συνδυάζεται με τροποποιήσεις στον τρόπο ζωής, όπως η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής, η τακτική άσκηση ή/και η φαρμακευτική αγωγή, εάν χρειάζεται.