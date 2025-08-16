Τάμι Λιν Λέπερτ: Η εξαφάνιση της 18χρονης ηθοποιού από την ταινία Scarface, παραμένει άλυτο μυστήριο εδώ και δεκαετίες

Εκείνη την εποχή, η Τάμι Λιν Λέπερτ έλεγε πως είχε δει κάτι που δεν έπρεπε

Το ημερολόγιο έγραφε 6 Ιουλίου 1983, όταν η μόλις 18 ετών ηθοποιός, Τάμι Λιν Λέπερτ, εξαφανίστηκε από τη Φλόριντα. Μέχρι και σήμερα, η υπόθεσή της παραμένει ένα άλυτο μυστήριο - κανείς δεν την έχει δει εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Η Τάμι Λιν Λέπερτ εκείνη την εποχή, βρισκόταν στην αρχή μιας πολλά υποσχόμενης καριέρας στο μόντελινγκ και τον κινηματογράφο. Στα 18 της είχε όνειρο να κατακτήσει το Χόλιγουντ, ωστόσο υπήρξε μια στιγμή που ανέτρεψε μια για πάντα τη ζωή της, αφού φέρεται να έγινε μάρτυρας ενός σοκαριστικού γεγονότος σε ένα πάρτι, το οποίο κλόνισε την ψυχική της υγεία.

Μέχρι το 1980, η Τάμι Λιν Λέπερτ είχε πάρει έναν μικρό ρόλο στην ταινία Little Darlings, ενώ τρία χρόνια αργότερα συμμετείχε στο εφηβικό Spring Break. Τα γυρίσματα κύλησαν ομαλά, μέχρι που ήρθε το πάρτι μετά την ταινία. Τότε άρχισε να γίνεται απόμακρη. «Τη ρωτούσα συχνά τι είχε, και απαντούσε “τίποτα", ή άλλαζε θέμα προσπαθώντας να γελάσει», είχε αναφέρει ο φίλος της, Ουίνγκ Φλάναγκαν.

Όμως και η μητέρα της είχε αντιληφθεί την αλλαγή στη συμπεριφορά της. «Μου είπε: “Μαμά, τι θα έλεγες αν σου έλεγα πως κάποιος προσπαθεί να με σκοτώσει;” Την ρώτησα: “το πιστεύεις αυτό, Τάμι;” και απάντησε “ναι”», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα της, Κέρτις. Παρά την ψυχική της κατάσταση, η Τάμι Λιν Λέπερτ συμμετείχε στα γυρίσματα του Scarface το 1983. Όμως, τέσσερις ημέρες μετά, εγκατέλειψε την παραγωγή. Η 18χρονη κατέρρευσε ψυχικά και ξέσπασε σε κλάματα σε μια σκηνή όπου κάποιος δέχεται πυροβολισμούς.

Μετά το περιστατικό, αρνιόταν να φάει ή να πιει, γιατί φοβόταν μήπως τη δηλητηριάσουν. Την 1η Ιουλίου της ίδιας χρονιάς, έσπασε τα παράθυρα του σπιτιού της με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ και επιτέθηκε στον φίλο της. Δεν βρέθηκαν ίχνη ουσιών στο σώμα της, όμως η Τάμι Λιν Λέπερτ έλεγε πως είχε δει «κάτι φρικτό» στο πάρτι της ταινίας Spring Break, κάτι που «δεν έπρεπε να δει».

Πέντε μέρες αργότερα, βγήκε με έναν φίλο της - ο τελευταίος που την είδε ζωντανή. Ο ίδιος δήλωσε πως είχαν έναν καυγά και του ζήτησε να την αφήσει στο Cocoa Beach, περίπου 8 χιλιόμετρα από το σπίτι της. Η Τάμι πήγε σε ένα δημόσιο τηλέφωνο, πιθανόν σε βενζινάδικο, και προσπάθησε να καλέσει τη θεία της και μια φίλη - άφησε πολλά φωνητικά μηνύματα, και μετά εξαφανίστηκε.

Η μητέρα της είπε πως η Τάμι Λιν Λέπερτ φοβόταν τον φίλο που την είχε πάρει τη μέρα εκείνη, όμως η αστυνομία δεν τον αντιμετώπισε ποτέ ως ύποπτο και δεν ασκήθηκε καμία δίωξη. Κανένας από τους υπόπτους της αστυνομίας, για την ακρίβεια, δεν θεωρήθηκε υπεύθυνος για την εξαφάνισή της.

Η μητέρα της πίστευε πως «ήξερε πολλά» για ένα δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και ότι κάποιοι την έβγαλαν από τη μέση. Είχε αναφέρει «ξέπλυμα χρημάτων» κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, κάτι που ίσως υποδήλωνε εμπλοκή της - ή απλώς βρέθηκε στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή. Τίποτα από αυτά δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Η μητέρα της Τάμι Λιν Λέπερτ πέθανε το 1995, και, δεκαετίες αργότερα, το μυστήριο της εξαφάνισης της παραμένει άλυτο.

Με πληροφορίες από Biography