Αν κάποιος αναφέρει αυτά τα θέματα σε μια συζήτηση, έχει αποδεδειγμένα χαμηλό EQ

Η συζήτηση είναι μια λεπτή «τέχνη» - αόριστη όταν γίνεται σωστά, και κραυγαλέα εμφανής όταν αποτυγχάνει. Με τα χρόνια, ο Λάχλαν Μπράουν, καταξιωμένος ειδικός στην ενσυνειδητότητα, και ειδικά γράφοντας και μιλώντας για το EQ και την ενσυνειδητότητα (mindfulness), έχει παρατηρήσει ότι ορισμένοι άνθρωποι απλώς δεν φαίνεται να «πιάνουν» πώς λειτουργεί μια συζήτηση. Δεν είναι ότι είναι αγενείς ή κακόβουλοι. Είναι ότι δεν είναι συντονισμένοι. Αντιδρούν αντί να συνδέονται.

Και τις περισσότερες φορές, ο ίδιος έχει διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι που φέρνουν συνεχώς συγκεκριμένα θέματα σε καθημερινές συζητήσεις - ειδικά σε χαλαρές, κοινωνικές ή συναισθηματικά ευάλωτες στιγμές, στερούνται κάτι κρίσιμου: EQ, δηλαδή συναισθηματικής νοημοσύνης. Ο ίδιος, σε άρθρο του στο Hack Spirit, φέρνει παραδείγματα μέσα από προσωπικές εμπειρίες του.

Χαμηλό EQ: 7 θέματα συζήτησης που το αποκαλύπτουν

Το status και ο υλικός πλούτος

«Θυμάμαι κάποτε καθόμουν σε ένα δείπνο με έναν τύπο που μόλις είχε μετακομίσει στη Σαϊγκόν. Μέσα σε πέντε λεπτά, μας είχε πει πόσο κόστιζε το διαμέρισμά του, τη μάρκα του ρολογιού του και πόσα χρήματα έβγαζε από παθητικό εισόδημα. Το καταλαβαίνω. Είμαστε όλοι περήφανοι για τα επιτεύγματά μας. Αλλά οι άνθρωποι με υψηλό EQ δεν ξεκινούν με το status τους. Γνωρίζουν ότι η σύνδεση αφορά το ποιος είσαι, όχι το τι έχεις», τονίζει.

Όταν κάποιος συνεχώς κατευθύνει τη συζήτηση στα χρήματα, τα αποκτήματα ή το πόσο «καλά» τα πάει, δεν κάνει τους άλλους να τον θαυμάζουν. Δημιουργεί απόσταση. Κάνει τον χώρο να μοιάζει ανταγωνιστικός, όχι συνδετικός. Οι άνθρωποι με υψηλό EQ μιλούν για ιδέες, εμπειρίες και ερωτήσεις - όχι για τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Τα ελαττώματα των άλλων (ειδικά κοινών γνωστών)

«Έχω μάθει να είμαι πολύ προσεκτικός όταν κάποιος αρχίζει να "θάβει" έναν κοινό φίλο. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του να εκφράζεις την απογοήτευσή σου για μια στιγμή και του να αναλύεις ολόκληρο τον χαρακτήρα κάποιου πίσω από την πλάτη του. Ένας πρώην γνωστός μου συνήθιζε να αναφέρει πόσο "ψεύτικοι" ή "χειριστικοί" ήταν ορισμένοι φίλοι - πάντα με ένα χαμόγελο, πάντα με ύφος. Στην αρχή, συμφωνούσα, αλλά τελικά συνειδητοποίησα: Αυτό το άτομο δεν ήταν ειλικρινές», γράφει στο άρθρο του ο Λάχλαν Μπράουν.

Οι άνθρωποι με υψηλό EQ δεν υποβαθμίζουν τους άλλους για να δεθούν. Γνωρίζουν ότι το κουτσομπολιό δηλητηριάζει την ατμόσφαιρα, ακόμα κι αν είναι τυλιγμένο με γοητεία.

Συνεχής αρνητισμός ή προσωπικά παράπονα

Υπάρχει διαφορά μεταξύ ευαλωτότητας και χρόνιας γκρίνιας. Η ευαλωτότητα προσκαλεί τη σύνδεση. Η γκρίνια απομακρύνει τους ανθρώπους. «Πριν από χρόνια, δούλευα με κάποιον που σε κάθε συζήτηση επέστρεφε στο πόσο δυστυχισμένος ήταν - το αφεντικό του δεν τον σεβόταν, οι πελάτες του ήταν ηλίθιοι, η πλάτη του πονούσε, ο καφές του ήταν κρύος. Και ποτέ δεν ρωτούσε πώς ήταν οι άλλοι. Αυτό που του έλειπε δεν ήταν απλώς η ενσυναίσθηση - ήταν η αυτογνωσία».

Οι άνθρωποι με υψηλό EQ μπορούν να μοιραστούν τους αγώνες τους, αλλά ξέρουν και πότε να αλλάξουν «ταχύτητα». Έχουν συναισθηματικά όρια, ακόμα και με τον εαυτό τους.

Αμφιλεγόμενα θέματα σε ακατάλληλες στιγμές

Όλοι έχουμε συναντήσει κάποιον που πιστεύει ότι ένα δείπνο είναι η τέλεια στιγμή για να αναφέρει έντονες πολιτικές απόψεις ή θρησκευτικές κριτικές, συχνά απρόσκλητα. Οι άνθρωποι με υψηλό EQ μπορούν να «διαβάσουν» τον χώρο. Γνωρίζουν ότι ορισμένες συζητήσεις απαιτούν εμπιστοσύνη, λεπτότητα και το σωστό πλαίσιο. Διαφορετικά, είναι απλώς ένας μονόλογος σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο.

Τα δικά τους επιτεύγματα (ξανά και ξανά)

Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να μοιράζεσαι κάτι για το οποίο είσαι περήφανος. Το κάνω κι εγώ. Αλλά αν κάποιος αναφέρει συνεχώς την τελευταία του επιτυχία - χωρίς να ερωτηθεί ή χωρίς να ελέγξει αν οι άλλοι ενδιαφέρονται, αρχίζει να μοιάζει λιγότερο με μοίρασμα και περισσότερο με επίδειξη. Το υψηλό EQ είναι να ξέρεις πότε να βάλεις τον εγωισμό σου στην άκρη και να είσαι απλά άνθρωπος.

Υπερβολική έκθεση για επικύρωση

«Αυτό είναι κάπως περίπλοκο. Εκτιμώ βαθιά την ειλικρίνεια και τη συναισθηματική διαφάνεια. Αλλά έχω βρεθεί και σε συζητήσεις όπου κάποιος μοιράζεται μια απίστευτα προσωπική ιστορία πέντε λεπτά αφότου σε γνώρισε - όχι για να συνδεθεί, αλλά για να σοκάρει ή να εντυπωσιάσει. Η αληθινή ευαλωτότητα είναι μετρημένη. Δεν είναι παράσταση», σημειώνει στο άρθρο του.

Οι άνθρωποι που εκτίθενται υπερβολικά σε ακατάλληλες στιγμές συχνά προσπαθούν να επισπεύσουν την οικειότητα. Αλλά αυτό γυρίζει μπούμερανγκ. Αντί για εμπιστοσύνη, δημιουργεί αμηχανία. Οι άνθρωποι με υψηλό EQ κατανοούν τον ρυθμό των σχέσεων. Δεν πιέζουν.

Σύγκριση και κριτική

«Είναι επιτυχημένη, αλλά ο άντρας της μάλλον την απατά». «Είναι καλός, αλλά δεν θα ζούσα ποτέ σε εκείνη την περιοχή». «Θα μπορούσα να το είχα κάνει κι εγώ αν είχα τον χρόνο». Οι άνθρωποι με υψηλό EQ δεν χρειάζεται να συγκρίνουν ή να κρίνουν για να νιώσουν καλά. Αναγνωρίζουν ότι η σύγκριση είναι ο εχθρός της σύνδεσης. Όταν κάποιος υποτιμά τους άλλους, αυτό που πραγματικά λέει είναι: Νιώθω μικρός και δεν ξέρω τι να κάνω γι' αυτό.

