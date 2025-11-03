EQ: Η Νο1 συνήθεια που χαρακτηρίζει τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους στον κόσμο

Είναι δελεαστικό να πιστεύουμε ότι το EQ απαιτεί μια πλήρη αναμόρφωση της προσωπικότητας. Αλλά όπως δείχνουν οι ερευνητές, οι πιο επιτυχημένοι ηγέτες βασίζονται σε μικρο-συνήθειες

Η συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional Intelligence - EQ) συχνά περιγράφεται ως ένα «soft skill». Στην πράξη, όμως, αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την άσκηση επιρροής και τη βελτίωση της απόδοσης μιας ομάδας.

Οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν, δεν διαθέτουν απλώς τεχνική κατάρτιση, έχουν αναπτύξει μικρές, καθημερινές συνήθειες συναισθηματικής νοημοσύνης που έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις ομάδες τους. Και μερικές φορές, αυτές οι συνήθειες είναι απροσδόκητα απλές.

Η παύση των 10 δευτερολέπτων που αλλάζει τα πάντα

Ο Justin Wright, CEO της Polished Carbon, μοιράστηκε μια υποτιμημένη συνήθεια EQ που έχει παρατηρήσει στους πιο επιτυχημένους ηγέτες: Το συναισθηματικό check-in. «Μια συνήθεια EQ που παρατηρώ στους επιτυχημένους ανθρώπους είναι η πρακτική του συναισθηματικού ελέγχου πριν από σημαντικές συζητήσεις. Οι καλύτεροι ηγέτες με τους οποίους έχω συνεργαστεί αφιερώνουν 10 δευτερόλεπτα πριν από μια σύσκεψη ή μια δύσκολη συζήτηση για να αναρωτηθούν: "Τι νιώθω αυτήν τη στιγμή και είναι αυτή η ενέργεια που θέλω να φέρω σε αυτή την αίθουσα;"» εξηγεί ο Wright.

Η ομορφιά αυτής της προσέγγισης, σημειώνει, έγκειται στην απλότητα και τον άμεσο αντίκτυπό της: «Είναι μια μικρή παύση, αλλά κάνει τεράστια διαφορά. Τους βοηθά να αποφεύγουν να μεταφέρουν το άγχος από την προηγούμενη συνομιλία στην επόμενη. Ή να αφήνουν την απογοήτευση να επηρεάσει τον τρόπο που διαχειρίζονται ανθρώπους ή προβλήματα. Όταν ένας ηγέτης εμφανίζεται συναισθηματικά σταθερός, η ομάδα το αισθάνεται. Οι άνθρωποι ανοίγονται περισσότερο. Γίνονται ειλικρινείς. Φτάνεις πραγματικά στη ρίζα των ζητημάτων αντί να γυρίζεις γύρω-γύρω».

Ο Wright έχει δει αυτήν την τεχνική να μεταμορφώνει τη δυναμική του εργασιακού χώρου σε πραγματικό χρόνο: «Έχω δει αυτήν την αλλαγή να μετατρέπει τεταμένες καταστάσεις σε ήρεμες, συνεργατικές συνεδρίες. Όλα επειδή ο ηγέτης πήρε μια ανάσα και επέλεξε πώς ήθελε να εμφανιστεί. Δεν απαιτεί σχεδόν καθόλου χρόνο, αλλά ο αντίκτυπος στην εμπιστοσύνη είναι τεράστιος».

Γιατί λειτουργεί το «συναισθηματικό check-in»: Το μοντέλο FIRE

Αυτό που περιέγραψε ο Wright ευθυγραμμίζεται με την έρευνα για την επικοινωνία που βασίζεται σε γεγονότα. Στις περισσότερες συζητήσεις, οι ηγέτες κινούνται μέσω του Μοντέλου FIRE:

Facts (Γεγονότα)

Interpretations (Ερμηνείες)

Reactions (Αντιδράσεις)

Ends (Επιδιώξεις/Στόχοι)

Ξεκινάμε με ένα γεγονός, το ερμηνεύουμε αμέσως, νιώθουμε μια συναισθηματική αντίδραση και στη συνέχεια πιέζουμε προς έναν τελικό στόχο. Χωρίς αυτογνωσία, οι ηγέτες παρασύρονται από τις ερμηνείες και τις αντιδράσεις, αντί να παραμένουν προσγειωμένοι στα γεγονότα.

Πάρε ένα απλό παράδειγμα: Ένας manager παρατηρεί ότι μια αναφορά περιέχει δύο λάθη. Το γεγονός είναι «υπάρχουν δύο τυπογραφικά λάθη». Η ερμηνεία μπορεί να είναι, «αυτός ο υπάλληλος είναι αμελής», το οποίο στη συνέχεια πυροδοτεί μια αντίδραση απογοήτευσης και οδηγεί στην επιδίωξη να ελέγχει τα πάντα στη δουλειά του (micromanagement). Αν ο manager είχε κάνει μια παύση για να διαχωρίσει τα γεγονότα από τις ερμηνείες, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ψύχραιμα τα λάθη χωρίς να μετατρέψει τη στιγμή σε μια γενικότερη κατηγορία για τις ικανότητες του υπαλλήλου.

Γι' αυτό η παύση των 10 δευτερολέπτων είναι τόσο ισχυρή. Σε μια μελέτη του Leadership IQ, οι εργαζόμενοι που έλαβαν feedback με ήρεμο και αντικειμενικό τρόπο είχαν 42% περισσότερες πιθανότητες να αγαπούν τη δουλειά τους.

Η επιστήμη της «χρονικής απόστασης»

Μια άλλη τεχνική συναισθηματικής νοημοσύνης που συνδυάζεται τέλεια με τη συμβουλή του Wright ονομάζεται χρονική απόσταση (temporal distancing). Ερευνητές στο UC Berkeley διεξήγαγαν μια σειρά μελετών σχετικά με το πώς οι άνθρωποι ρυθμίζουν την ψυχική τους δυσφορία αλλάζοντας τη χρονική τους προοπτική. Διαπίστωσαν ότι όταν τα άτομα σκέφτονταν πώς θα έβλεπαν έναν στρεσογόνο παράγοντα χρόνια στο μέλλον (σε αντίθεση με μόλις μια εβδομάδα αργότερα), η δυσφορία τους μειωνόταν σημαντικά. Ο βασικός μηχανισμός ήταν η εστίαση στην παροδικότητα, η συνειδητοποίηση ότι τα αρνητικά συναισθήματα ξεθωριάζουν με τον χρόνο και δεν καθορίζουν τη μακροπρόθεσμη πορεία μας.

Η κρυφή δύναμη των απλών συνηθειών EQ

Είναι δελεαστικό να πιστεύουμε ότι το EQ απαιτεί μια πλήρη αναμόρφωση της προσωπικότητας. Αλλά όπως δείχνουν ο Wright και οι ερευνητές του Berkeley, οι πιο επιτυχημένοι ηγέτες βασίζονται σε μικρο-συνήθειες: Μια παύση 10 δευτερολέπτων, ένας γρήγορος έλεγχος των συναισθημάτων ή μια γρήγορη νοητική προβολή στο μέλλον. Αυτές δεν είναι μεγαλειώδεις χειρονομίες, αλλά διαμορφώνουν το συναισθηματικό κλίμα ολόκληρης της ομάδας. Δημιουργούν ψυχολογική ασφάλεια, ενθαρρύνουν το άνοιγμα και δίνουν στους εργαζόμενους την άδεια να κάνουν εξαιρετική δουλειά χωρίς φόβο.

