Όσοι έχουν υψηλό EQ ακολουθούν τον “κανόνα του πλυντηρίου”, για να χτίσουν ισχυρότερες σχέσεις και να γίνουν καλύτεροι ηγέτες

Ο “κανόνας του πλυντηρίου” είναι μια μέθοδος που θα σε βοηθήσει να εξασκήσεις τη συναισθηματική νοημοσύνη τόσο στις σχέσεις όσο και στη δουλειά σου.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βάλει κανείς τα πιάτα στο πλυντήριο. Για κάποιους, πρέπει να τοποθετούνται ανά μέγεθος, γι’ άλλους κοιτώντας προς τα έξω, ενώ για άλλους προς τα μέσα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μπολ. Επίσης, τα μαχαιροπίρουνα πρέπει να τοποθετούνται στο δοχείο με τη βάση προς τα πάνω ή προς τα κάτω; Για να μην αναφερθούμε στα ποτήρια - νερού, κρασιού και τις κούπες. Οι απορίες δεν έχουν τέλος και, σύμφωνα με την ψυχολογία, ο «κανόνας του πλυντηρίου» παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων, αφού σε διδάσκει πώς να εξασκείς τη συναισθηματική νοημοσύνη (EQ).

Ας συμφωνήσουμε όλοι στην εξής πρόταση: υπάρχουν παραπάνω από ένας τρόποι για να γεμίσει κανείς ένα πλυντήριο πιάτων. Δεν πρόκειται για ένα απλό συμπέρασμα, αλλά για μια φράση - κλειδί, που μπορεί να βελτιώσει τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τη συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) και να σε βοηθήσει να αντικρίσεις από μια διαφορετική ματιά όλων των ειδών τις σχέσεις σου. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις πώς να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου - ακόμα και σε περιπτώσεις, που είναι αδύνατον να προβλέψεις τι θα συμβεί. Κάθε απόφαση φανερώνει και μια οπτική γωνία. Ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο. Αυτή η ποικιλία είναι που εξασφαλίζει τη δημιουργικότητα και το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.

Είτε έχεις τον ρόλο του εργοδότη, του διευθυντή ή απλώς αποτελείς μέλος μιας ερωτικής σχέσης, πρέπει να κατανοήσεις, πως το να γίνεται πάντα αυτό που θέλεις εσύ, δεν είναι λύση. Δίνοντας χώρο και ελευθερία στους ανθρώπους γύρω σου, δημιουργείς ένα πιο οικείο, προσιτό και συναισθηματικά ασφαλές περιβάλλον, προκειμένου να εργαστούν - είτε πρόκειται για δουλειά είτε για τη σχέση. Πώς, όμως, θα απαλλαγείς από αυτή τη σκέψη; Η ψυχολογία προτείνει να αναλύσεις τα εξής ερωτήματα: Γιατί είσαι συναισθηματικά εξαρτημένος από τον τρόπο που κάνεις τα πράγματα στη ζωή σου; Γιατί, όταν η άλλη άποψη δεν συμφωνεί με τη δική σου, ταράζεσαι, εκνευρίζεσαι ή μπλοκάρεις;

EQ - Γιατί δενόμαστε συναισθηματικά με τις ιδέες μας

Η προσωπικότητά μας είναι πολύπλοκη, αλλά οι ερευνητές την έχουν απλοποιήσει εστιάζοντας σε πέντε βασικά χαρακτηριστικά:

1.Δεκτικότητα σε εμπειρίες

2.Ευσυνειδησία

3.Εξωστρέφεια

4.Καταδεκτικότητα / Συνεργατικότητα

5.Νευρωτισμός

Ο βαθμός ευσυνειδησίας επηρεάζει το πόσο πολύ σου αρέσει η τάξη και η οργάνωση. Η δεκτικότητά σε νέες εμπειρίες καθορίζει το πόσο άνετα νιώθεις με τη ρουτίνα και πόσο δύσκολο σου είναι όταν κάποιος την ανατρέπει. Και το επίπεδο καταδεκτικότητας δείχνει το πόσο πολύ εκτιμάς τη δική σου άποψη σε σύγκριση με των άλλων. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν το πώς διαχειρίζεσαι ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική σου.

Ένας ακόμη λόγος που δενόμαστε συναισθηματικά με τις ιδέες μας είναι επειδή αυτές συνδέονται με τις συνήθειές μας. Οι άνθρωποι υιοθετούν συνήθειες όταν βιώνουν κάποιο είδος ανταμοιβής. Επιπλέον, όταν έχεις πειστεί ότι ένας άλλος τρόπος δεν θα αποδώσει το ίδιο καλά, τότε η αλλαγή γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.

EQ - Πώς αυτός ο «κανόνας του πλυντηρίου» σε κάνει καλύτερο στις σχέσεις και τη δουλειά σου

Όταν ακολουθείς τον «κανόνα του πλυντηρίου», γίνεσαι συναισθηματικά πιο ευφυής. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεις ότι δεν είναι κακό να γίνονται τα πράγματα διαφορετικά, ειδικά αν το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Και όχι μόνο δεν είναι κακό, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι και θετικό. Γιατί κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν πιο ασφαλείς και άνετοι στο εκάστοτε περιβάλλον που βρίσκονται.

Τέλος, η έρευνα δείχνει ότι όσο πιο ευέλικτος και προσαρμοστικός είσαι, τόσο περισσότερο αναπτύσσεις την ικανότητά σου να: συνεργάζεσαι αρμονικά με άλλους, να δημιουργείς υγιείς σχέσεις, να σκέφτεσαι δημιουργικά, να ανταπεξέρχεσαι στις δυσκολίες και να ανακάμπτεις από αποτυχίες, δηλαδή να είσαι πιο ανθεκτικός

Ακολουθώντας, λοιπόν, τον «κανόνα του πλυντηρίου», ίσως διαπιστώσεις ότι ο τρόπος του άλλου δεν είναι, τελικά, και τόσο κακός. Μπορεί να είναι και καλύτερος από τον δικό σου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εξελίσσεσαι και γίνεσαι συναισθηματικά πιο ευφυής.