48 ώρες στο Γύθειο με την APIVITA: Όλοι μαζί στον δρόμο για πιο καθαρές θάλασσες

Η APIVITA ένωσε τις δυνάμεις της με την Aegean Rebreath με σκοπό την αποσυμφόρηση του λιμανιού του Γυθείου

Η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού είναι πια γεγονός και το μυαλό μας έχει ήδη ξεκινήσει να ταξιδεύει σε νησιά και παραθαλάσσιους προορισμούς και να σκέφτεται παραλίες, σοκάκια, ηλιοβασιλέματα, κοκτέιλ και γενικότερα τις στιγμές ξεγνοιασιάς που απολαμβάνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Ό,τι κι αν έχει συμβεί μέσα στον χειμώνα, η θάλασσα που κολυμπάμε μέχρι τη δύση του ηλίου και χαλαρώνουμε αγνατεύοντάς τη είναι πάντα εκεί και μας περιμένει.

Έχεις, όμως, αναλογιστεί ποτέ τι μπορεί να κρύβεται στον πυθμένα της; Και προφανώς, δεν εννοώ τους οργανισμούς που βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον τους, αλλά τα σκουπίδια που καταλήγουν εκεί μετά από ανθρώπινη παρέμβαση. Αν απάντησες καταφατικά, θα σου κάνω ένα μικρό spoiler, λέγοντάς σου πως η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη από αυτό που φαντάζεσαι. Μπορεί σε γενικές γραμμές όλοι να γνωρίζουμε για τη μόλυνση της θάλασσας από ανθρώπινα χέρια, όταν, όμως περνάς από τη θεωρία στην πράξη, τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό έκανε η APIVITA σε συνεργασία με την Aegean Rebreath, πέρασε στην πράξη.

Στο Γύθειο για τον υποβρύχιο καθαρισμό του λιμανιού

Στα μέσα Μαΐου έλαβα μια πρόσκληση να παρευρεθώ στο Γύθειο και να συμμετέχω στη δράση της APIVITA σε συνεργασία με την Aegean Rebreath, βοηθώντας στον υποβρύχιο καθαρισμό του γραφικού λιμανιού στο κέντρο της πόλης. Φυσικά, ανυπομονούσα για τη στιγμή που θα φτάσω στο Γύθειο και θα λάβω μέρος σε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Η Aegean Rebreath, η οποία αποτελεί μέλος του Οργανισμού 1% for the Planet, έχει αναπτύξει ένα ολιστικό μοντέλο που περιλαμβάνει δράσεις αποσυμφόρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συνέργειες που φέρνουν κοντά την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και τις κεντρικές αρχές, ανάπτυξη δεδομένων και προτάσεων, καθώς και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, με σκοπό την αλλαγή κουλτούρας για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου.

Η APIVITA στο μυαλό μου ήταν, είναι και θα είναι συνυφασμένη με το ελληνικό καλοκαίρι, αφού το άρωμα του αγαπημένου μου αντηλιακού από την πρωτοποριακή σειρά BEE SUN SAFE, σχεδιασμένη να σέβεται την επιδερμίδα και το θαλάσσιο οικοσύστημα, μου «ξυπνάει» κάθε φορά τις ομορφότερες αναμνήσεις. Προφανώς και δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το νεσεσέρ μου, γνωρίζοντας πως θα παραμείνω για αρκετές ώρες κάτω από τον ήλιο, βοηθώντας στη διαλογή των θαλάσσιων απορριμμάτων με την Aegean Rebreath.

Φτάνοντας στο λιμάνι του Γυθείου το πρωί του Σαββάτου, οι εθελοντές δύτες είχαν ήδη φορέσει τις στολές τους και ετοιμάζονταν να βουτήξουν στο λιμάνι, προκειμένου να εντοπίσουν και να μαζέψουν σκουπίδια που βρίσκονταν στον βυθό της θάλασσας. Να σημειωθεί, πως στη συλλογή των θαλάσσιων απορριμμάτων χρησιμοποιήθηκε και γερανός για να ανασύρει από τον βυθό τα μεγάλα και ογκώδη αντικείμενα. Όταν οι εθελοντές έβγαζαν τα σκουπίδια από τη θάλασσα, τότε ξεκινούσε η δική μας δουλειά. Στόχος ήταν να χωρίσουμε σε κατηγορίες τα αντικείμενα (χαρτί, πλαστικό, σίδερο, ύφασμα κ.τ.λ.), προκειμένου να καταμετρηθούν και να καταχωρηθούν στο αρχείο της Aegean Rebreath.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η APIVITA και η Aegean Rebreath ενώνουν τις δυνάμεις τους, καθώς από το 2020 ταξιδεύουν μαζί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με το σύνθημα «Μαζί για το μέλλον των θαλασσών μας» και καθαρίζουν θάλασσες και παραλίες. Σύμμαχός τους πάντα τα αντηλιακά BΕE SUN SAFE, τα οποία είναι εμπλουτισμένα με πρόπολη και θαλάσσια φύκη και εξασφαλίζουν ενυδάτωση μεγάλης διάρκειας και προστασία από τη φωτογήρανση.

Κι επειδή μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, παρακάτω θα πάρεις μια «γεύση» από όσα αντικρίσαμε επιστρέφοντας στο λιμάνι του Γυθείου το πρωί της Κυριακής. Εκτός από γυάλινα μπουκάλια, κεσεδάκια, πλαστικά ποτήρια, χάρτινες συσκευασίες, υφάσματα και παπούτσια, οι δύτες ανέσυραν από τον βυθό καρέκλες, βαρέλια, κουβάδες, λάστιχα, τεράστιες ρόδες, σύρματα, κάδους απορριμμάτων και άλλα μικροπράγματα. Η προβλήτα του λιμανιού γέμισε από αντικείμενα που για μήνες – αν όχι χρόνια – βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα. Όπως θα δεις, ο όγκος ήταν τεράστιος και οι εικόνες αποκαρδιωτικές. Το θέαμα προκαλεί θλίψη και απογοήτευση, αλλά την ίδια στιγμή νιώθεις ευγνωμοσύνη προς την APIVITA και την Aegean Rebreath για την υψίστης σημασίας πράξη τους.

Για ακόμα μια φορά, η συλλογικότητα, το ομαδικό πνεύμα, η προθυμία, η ανάγκη για προσφορά και η όρεξη για δράση έρχονται να επιβεβαιώσουν πως όταν οι μονάδες ενώνονται και λειτουργούν μαζί, έχοντας έναν κοινό στόχο, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι το καλύτερο. Αν δεν φροντίσουμε εμείς για την καθαριότητα των ακτών και των θαλασσών μας, δεν θα το κάνει κανείς. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, οι συνέπειες θα είναι τρομακτικές και θα τις βρούμε μπροστά μας. Η Aegean Rebreath δίνει το καλό παράδειγμα και μας καλεί να την ακολουθήσουμε. Ο πλανήτης μας είναι ένας και θα συνεχίσει να υπάρχει, σε αντίθεση με εμάς που είμαστε περαστικοί και καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να αφήσουμε όσο το δυνατόν μικρότερο αποτύπωμα.

Η συνεργασία της APIVITA με την Aegean Rebreath δεν είναι τυχαία, καθώς η εταιρεία φυτικών καλλυντικών για περισσότερα από 45 χρόνια επικονοιάζει μια φιλοσοφία αειφορίας και ευθύνης με απώτερο σκοπό την επίτευξη της ομορφιάς που σέβεται τη φύση και τον άνθρωπο. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, που κάναμε αυτή την ηλιόλουστη και ζεστή ημέρα στο Γύθειο, η λεπτόρευστη κρέμα προσώπου Dry Touch με SPF50 με θαλάσσια φύκη, υαλουρονικό οξύ και αλόη με προστάτεψε από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, χωρίς να δημιουργεί λιπαρότητα στο πρόσωπό μου.

Για κάποιους 48 ώρες είναι πολύ λίγος χρόνος, για μένα αυτό το διήμερο στο Γύθειο ήταν αρκετό για να αφυπνιστώ και να δω από άλλη πλέον οπτική το περιβάλλον. Όσα θεωρείς δεδομένα, δεν θα αργήσει η στιγμή να γίνουν ζητούμενα, γι’ αυτό πρέπει όλοι μαζί να δράσουμε τώρα. Αυτό το ταξίδι στο Γύθειο ήταν μια αξέχαστη και ουσιαστική εμπειρία, που μου έδωσε την ευκαιρία να βρεθώ στο επίκεντρο του προβλήματος και να συμβάλλω – έστω και λίγο – στο παραδειγματικό έργο των εθελοντών της Aegean Rebreath σε συνεργασία με την APIVITA.

Ο πλανήτης (μας) μάς χρειάζεται όλους, αφού ακόμα και η μικρότερη πράξη έχει μεγάλη σημασία για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και την προστασία των θαλασσών και γενικότερα του περιβάλλοντος. There is not plan(et) B και δεν πρέπει να το λησμονούμε. Σας ευχαριστώ APIVITA και Aegean Rebreath που μου το υπενθυμίσατε, υπόσχομαι να μην το ξεχάσω ποτέ.