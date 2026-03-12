Το ελληνικό νησί με τις απέραντες αμμουδιές που μπήκε στα 12 κορυφαία της Ευρώπης

Ένα καταπράσινο νησί του Αιγαίου φιγουράρει ανάμεσα στα 12 κορυφαία νησιά της Ευρώπης

Από την ηλιόλουστη Μεσόγειο μέχρι την ψυχρή Βαλτική Θάλασσα, η Ευρώπη διαθέτει πληθώρα μαγευτικών νησιών με εκπληκτική ποικιλομορφία τοπίων, για κάθε τύπο διακοπών. Το Lonely Planet κατάρτισε τη δική του λίστα με 12 από τα καλύτερα νησιά της Ευρώπης που αξίζει να επισκεφθεί κανείς μια φορά στη ζωή του. Ανάμεσά τους βρίσκεται κι ένα ελληνικό νησί με μαγευτικές παραλίες που εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου.

Η Σκιάθος στα κορυφαία νησιά της Ευρώπης

Στη δεύτερη θέση της λίστας με τα 12 κορυφαία νησιά της Ευρώπης φιγουράρει η Σκιάθος. Το κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων ξεχωρίζει για τη φυσική ομορφιά του και τις πάνω από 60 πανέμορφες παραλίες του. «Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε την ελληνική παραλία των ονείρων σας. Ένας λαμπερός κολπίσκος με βότσαλα; Μια καταπράσινη έκταση με λευκή σαν πούδρα άμμο; Μια βραχώδης προεξοχή που αγκαλιάζει τη θάλασσα στο ηλιοβασίλεμα; Η Σκιάθος είναι όλα αυτά και πολλά άλλα», γράφει το Lonely Planet για το νησί του Παπαδιαμάντη.

