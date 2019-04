Ένας άντρας τρολάρει τις περίεργες εμφανίσεις των διασήμων και γίνεται viral

Έχουμε δει πολλούς ανθρώπους να αναδημιουργούν διάσημα looks με καθημερινά αντικείμενα, όπως η μαμά και η κόρη που φτιάχνουν τα αγαπημένα τους star looks με απλά υλικά. Υπάρχει όμως κάποιος που κατάφερε να το πάει σε άλλο επίπεδο. Ο Nylon Boy ή Funny Toheeb, όπως αποκαλείται, αναδημιουργεί τα πιο περίεργα διάσημα looks με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Αλουμινόχαρτα, σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, σφουγγαρίστρες και κορδέλες περιτυλίγματος: Δεν υπάρχει τίποτα που δεν χρησιμοποιεί ο Funny Toheeb για να τρολάρει τα πιο αλλόκοτα celebrity looks!