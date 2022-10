WWF: Σχεδόν το 70% των άγριων ζώων έχει εξαφανιστεί από το 1970

Και αυτό είναι κάτι παραπάνω από δυσοίωνο

Ο Sir David Attenborough έχει προσπαθήσει πολλές φορές μέσα από τα ντοκιμαντέρ του να προστατεύσει τον πλανήτη, ζητώντας από το ανθρώπινο είδος να «μετατρέψει σε θρίαμβο αυτήν την τραγωδία». Νέα έρευνα δείχνει την απελπιστική κατάσταση που επικρατεί στη φύση από την ανθρώπινη παρέμβαση καθώς αποδεικνύεται πως σχεδόν το 70% των πληθυσμών των άγριων ζώων έχει εξαφανιστεί μέσα σε περίπου 50 χρόνια.

Αυτό αποκαλύπτει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), που υπογραμμίζει τη στενή σύνδεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ του 1970 και του 2018, κατά μέσο όρο το 69% των άγριων ειδών (πτηνών, αμφίβιων, ψαριών, θηλαστικών και ερπετών) χάθηκε, σύμφωνα με την έκθεση για τον Δείκτη Living Planet, εργαλείο αναφοράς που ενημερώνεται κάθε δυο χρόνια από τη WWF.

Ειδικότερα, οι πληθυσμοί της άγριας ζωής της Γης έχουν συρρικνωθεί από το 1970, καθώς οι άνθρωποι συνεχίζουν να αποψιλώνουν τα δάση, να καταναλώνουν πόρους πέρα ​​από τα όρια του πλανήτη και να ρυπαίνουν σε βιομηχανική κλίμακα. Όπως αναφέρεται το αντίστοιχο ποσοστό πριν από δύο χρόνια ήταν 68% και πριν από τέσσερα χρόνια ήταν 60%.

Η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση του αέρα, του νερού και της γης, καθώς και η ανθρώπινη παρέμβαση είναι οι επόμενοι καταστροφικοί παράγοντες. Όπως εξηγεί η chief executive της WWF στο Ηνωμένο Βασίλειο, Tanya Steele: «παρά την επιστήμη, τις καταστροφικές προβλέψεις, τις παθιασμένες ομιλίες και υποσχέσεις, τα φλεγόμενα δάση, τις βυθισμένες χώρες, τις θερμοκρασίες ρεκόρ και τους εκτοπισμένους εκατομμύρια, οι παγκόσμιοι ηγέτες συνεχίζουν να παρακολουθούν τον κόσμο να καίγεται μπροστά στα μάτια τους χωρίς να κάνουν τίποτα».

Populations of wild animals have declined by two-thirds since 1970, while the human population has doubled. We can and must ease the pressure on our world. #smallerfamilies #plantbaseddiets #consumeless https://t.co/TM85sjTrGK pic.twitter.com/Xmbh4N47VB