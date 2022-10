Ο Ειρηνικός Ωκεανός συρρικνώνεται και θα σχηματίσει νέα υπερήπειρο, την Amasia

Η νέα υπερήπειρος που θα δημιουργηθεί, έχει ήδη ονομαστεί Amasia επειδή θεωρείται ότι ο Ειρηνικός Ωκεανός θα κλείσει (σε αντίθεση με τον Ατλαντικό και τον Ινδικό Ωκεανό) όταν η Αμερική συγκρουστεί με την Ασία

Η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει επικίνδυνα, η ισορροπία της Γης διαταράσσεται και ο πλανήτης εκπέμπει SOS. Σε όλη αυτή την εικόνα, ειδικοί από την Αυστραλία έρχονται να δηλώσουν ότι ο Ειρηνικός Ωκεανός μικραίνει αργά αλλά σταθερά, και στο μάλλον όχι τόσο κοντινό, μέλλον θα σχηματίσει μια νέα υπερήπειρο, την Amasia.

Όσο γίνεται αυτό, οι τεκτονικές πλάκες πάνω στις οποίες στηρίζεται η Αμερική σπρώχνονται προς τα δυτικά. Κάποια στιγμή, αν και όχι για περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια, οι χερσαίες μάζες της Γης θα συναντηθούν με την Αμερική και την Ασία όπου θα συγκρούονται, συνθέτοντας το νέο εδαφικό σχηματισμό.

Ομάδα μελετητών του Πανεπιστημίου Curtin στο Perth της Αυστραλίας χρησιμοποίησαν προσομοιώσεις σε υπερυπολογιστές, εκτιμώντας ότι αναμένεται να δημιουργηθεί η νέα αυτή υπερήπειρος.

«Οι γνωστές υπερήπειροι της Γης πιστεύεται ότι σχηματίστηκαν με πολύ διαφορετικούς τρόπους, με δύο τελικά μέλη την εσωστρέφεια και την εξωστρέφεια. Η πρώτη περιλαμβάνει το κλείσιμο των εσωτερικών ωκεανών, ενώ η δεύτερη το κλείσιμο του προηγούμενου εξωτερικού υπερωκεανού», αναφέρει χαρακτηριστικά η ομάδα στο National Science Review.

Ωστόσο, δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη με βεβαιότητα τι προκάλεσε μια τέτοια αποκλίνουσα συμπεριφορά των κύκλων των υπερηπείρων που περιλάμβαναν αλληλεπίδραση πρώτης τάξης μεταξύ των υποβυθιζόμενων τεκτονικών πλακών και του μανδύα. «Εδώ εξετάζουμε αυτό το ερώτημα μέσω γεωδυναμικής μοντελοποίησης χρησιμοποιώντας ρεαλιστικές τεκτονικές διατάξεις».

Σύμφωνα με έναν από τους επικεφαλής της έρευνας, τον Chuan Huang, από την ερευνητική ομάδα Earth Dynamics Research Group του Curtin: «Τα τελευταία 2 δισεκατομμύρια χρόνια, οι ήπειροι της Γης συγκρούονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια υπερήπειρο κάθε 600 εκατομμύρια χρόνια, γνωστό ως κύκλο υπερηπείρων. Αυτό σημαίνει ότι οι σημερινές ήπειροι πρόκειται να ενωθούν και πάλι σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια».

Σύμφωνα με όσα προσθέτει: «Η νέα υπερήπειρος που θα δημιουργηθεί, έχει ήδη ονομαστεί Amasia επειδή ορισμένοι πιστεύουν ότι ο Ειρηνικός Ωκεανός θα κλείσει (σε αντίθεση με τον Ατλαντικό και τον Ινδικό Ωκεανό) όταν η Αμερική συγκρουστεί με την Ασία. Η Αυστραλία αναμένεται επίσης να παίξει ρόλο σε αυτό το σημαντικό γήινο γεγονός, αφού πρώτα συγκρουστεί με την Ασία και στη συνέχεια θα συνδέσει την Αμερική και την Ασία όταν κλείσει ο Ειρηνικός Ωκεανός».

