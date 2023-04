ModaGreen: Sneak peek από τη συνεργασία της Amber Valletta με το brand «Karl Lagerfeld»

Τα δύο μεγάλα ονόματα συνεργάζονται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Το brand «Karl Lagerfeld» και η sustainability ambassador του brand, Amber Valletta, παρουσίασαν φωτογραφίες από την τρίτη κατά σειρά συνεργασία τους.



Η πρώτη συνεργασία τους το 2021 είχε στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και έλαβε ένα PETA Fashion Award και η δεύτερη έφερε δέρμα από κάκτο, οργανικό βαμβάκι και ανακυκλωμένο λινό στη συλλογή.

«Το να συνεργαζόμαστε με την Amber μας ώθησε να σκεφτούμε ακόμα περισσότερο out of the box, όταν αυτό έχει σχέση με καινοτομία και design. Αυτή η συνεργασία μαζί της μας έδωσε τη δύναμη να εξελισσόμαστε συνεχώς μέσα στον κόσμο με τη βιωσιμότητα πρωταρχικό μας στόχο και αξία» είχε πει ο Pier Paolo Righi, CEO of KARL LAGERFELD σε μια συνέντευξή του.