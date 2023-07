Το Ρεύμα του Κόλπου στο Μεξικό ίσως «καταρρεύσει» ως το 2025 - Γιατί θα ήταν καταστροφικό για τον πλανήτη

Η κατάρρευσή του θα είχε τεράστιες επιπτώσεις, όπως πολύ πιο ακραίους χειμώνες και άνοδο της στάθμης της θάλασσας που θα επηρέαζαν τμήματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ

Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο περιοδικό Nature, διαπίστωσε ότι το Μεσημβρινό Ανατρεπόμενο Ρεύμα του Ατλαντικού (Atlantic Meridional Overturning Current ή AMOC), μέρος του οποίου είναι το Ρεύμα του Κόλπου, θα μπορούσε να καταρρεύσει γύρω στα μέσα του αιώνα, ή ακόμη και ήδη από το 2025.

Αυτό θα συμβεί αν ο άνθρωπος συνεχίζει να εκπέμπει ρύπανση που θερμαίνει τον πλανήτη, προειδοποιούν οι επιστήμονες, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για το παγκόσμιο κλίμα και «θα επηρέαζε κάθε άνθρωπο στον πλανήτη».

Η κατάρρευσή του θα είχε τεράστιες επιπτώσεις, όπως πολύ πιο ακραίους χειμώνες και άνοδο της στάθμης της θάλασσας που θα επηρέαζαν τμήματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ, καθώς και μετατόπιση των μουσώνων στους τροπικούς, καθώς παίζει μεγάλο ρόλο στο κλιματικό σύστημα, συμβάλλοντας στη ρύθμιση των παγκόσμιων καιρικών συνθηκών.

Οι επιστήμονες που συνέταξαν τη μελέτη ανέλυσαν τις επιφανειακές θερμοκρασίες της θάλασσας στον Βόρειο Ατλαντικό σε μια περιοχή νότια της Γροιλανδίας για μια περίοδο 150 ετών μεταξύ 1870 και 2020. Αυτό το τμήμα του ωκεανού θερμαίνεται από το νερό που μεταφέρεται βόρεια από τους τροπικούς με την AMOC, επισημαίνει ο Πίτερ Ντίτλεβσεν, καθηγητής κλιματικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και ένας από τους συντάκτες της έκθεσης. «Επομέμως αν ψύχεται, είναι επειδή το AMOC εξασθενεί».

Στη συνέχεια οι συγγραφείς αφαίρεσαν τις επιπτώσεις της προκαλούμενης από τον άνθρωπο παγκόσμιας θέρμανσης στη θερμοκρασία του νερού για να κατανοήσουν πώς αλλάζουν τα ρεύματα.

